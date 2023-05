« Ça ne ressemble pas à un au revoir »: l’émotionnel de Frank Lampard dans son message d’adieu aux fans de Chelsea

Frank Lampard a insisté sur le fait que la fin de son mandat en tant que manager intérimaire de Chelsea n’est en aucun cas un adieu, tel est son lien inextricable avec le club.

La légende des Blues prendra les commandes une fois de plus – à domicile contre Newcastle lors de la dernière journée de la saison de Premier League – avant de conclure son deuxième passage dans la pirogue de Stamford Bridge.

L’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, devrait être nommé prochainement nouvel entraîneur-chef permanent de Chelsea.

Chelsea en a perdu huit et n’a remporté qu’un seul de ses 10 matchs sous Lampard cette fois-ci (Crédit image : Chelsea FC via Getty Images)

S’exprimant avant le match de Newcastle, Lampard dit sur le site officiel du club:

« Cela peut sembler ringard, mais je n’ai pas l’impression que ce soit un au revoir. Je l’apprécierai, et ce sera la fin de la saison et la fin de mon petit retour, et je n’avais pas ça [the chance to say goodbye to the fans] avant parce que c’était Covid. Mais normalement, lorsque vous quittez un club, vous n’avez pas de grand hourra en tant que manager : vous êtes dans un jour et vous êtes absent le lendemain et c’est bien. »

Lampard – qui a fait 648 apparitions pour Chelsea et est leur meilleur buteur de tous les temps avec 211 buts – a été relevé de son premier passage à la barre en janvier 2021, date à laquelle la pandémie a forcé les matchs à se jouer à huis clos ; cette fois sera différente. Il a continué:

« C’est la partie ringard, mais je n’aurai jamais l’impression de dire au revoir aux fans parce que ma carrière de joueur, d’entraîneur la première fois, et maintenant cette période est là. J’habite assez près du stade et je sera de retour à Chelsea plusieurs fois. »