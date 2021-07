« Ça ne peut pas être parfait »: Arjun Kapoor sur sa relation avec les demi-sœurs Janhvi Kapoor, Khushi Kapoor | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Arjun Kapoor a récemment parlé de sa relation avec ses demi-sœurs Janhvi Kapoor et Khushi Kapoor et a révélé que leur lien n’est pas aussi parfait qu’il n’y paraît sur les réseaux sociaux dans une interview avec un portail de divertissement. Il a révélé qu’il le considérait, lui et sa sœur Anshula, comme une famille différente. Cependant, exprime-t-il, les deux familles essaient de « fusionner » et de « coexister » l’une avec l’autre. Il dit qu’il est ouvert à propos de son équation avec son père et ses sœurs car il ne veut pas « vendre un faux mensonge » selon lequel tout est parfait.

Il a déclaré à Bollywood Bubble : « Peu de choses sont difficiles que vous ne pouvez pas exprimer. Je pense que pour nous 4 (Anshula, Janhvi, Khushi et Arjun), c’est incomplet d’une certaine manière. Si je dis que nous sommes une famille parfaite, ce sera incorrect. Il ne s’agit pas d’opinions différentes, nous sommes toujours des familles différentes qui essayons de fusionner et de coexister. Nous passons tous un moment formidable quand nous sommes ensemble, mais nous ne formons toujours pas une unité. «

« Je ne veux pas vendre un faux mensonge selon lequel tout est parfait. Cela ne peut pas être parfait, car nous sommes encore en train de nous comprendre. Il y a des jours où mon père s’assoit et parle beaucoup. Il y a beaucoup plus d’échanges. d’amour aujourd’hui et il y a une préoccupation que nous partageons les uns pour les autres. Je suis sûr que c’est l’inverse avec Janhvi et Khushi. Il y a des moments où nous ne sommes pas d’accord avec le point de vue de l’autre. Mais nous apprenons à coexister, nous apprenons à évoluer pour être dans l’espace heureux », a-t-il ajouté.

L’acteur de « Sardar Ka Grandson » a également souligné qu’il est assez difficile de fusionner car ils se sont réunis « après 20 ans de naissance de Janhvi et Khushi ».

Arjun a expliqué : « Il y a deux très mauvais moments dans nos vies qui nous ont réunis. Nous serons toujours comme des morceaux brisés, essayant de combler les lacunes pour être dans la vie de l’autre. Nous sommes un système de soutien les uns pour les autres. Nous rencontré après 20 ans de naissance de Janhvi et Khushi. J’ai 35 ans maintenant, Anshula a 28 ans, nous sommes des adultes matures. Et nous trouvons qu’il est assez difficile de fusionner comme ça. Et je pense aussi que l’imperfection est assez fascinante parce qu’alors vous apprenez à coexistent et vous apprenez à respecter les différences. D’une certaine manière, nous sommes aussi très similaires car nous avons les gènes de notre père. «

Boney Kapoor était marié à Mona Shourie, avec qui il a deux enfants – Arjun et Anshula. Le couple s’est marié en 1983 et cela a duré jusqu’en 1996. Mona est décédée d’une défaillance multiviscérale après avoir lutté contre le cancer et l’hypertension le 25 mars 2012.

Le producteur a ensuite épousé Sridevi en 1996 et a eu deux filles avec elle – Janhvi et Khushi Kapoor. Sridevi a été retrouvée morte le 24 février 2018 dans un hôtel de Dubaï où elle s’était rendue pour assister à un mariage familial.

Sur le plan du travail, Arjun Kapoor a récemment été vu dans le film Netflix « Sardar Ka Grandson ».