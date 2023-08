« Ça ne marche pas »: les Dodgers face à une décision après le pire début de carrière de Tony Gonsolin

LOS ANGELES – Avant de commencer sa longue marche vers l’abri après la troisième manche, Tony Gonsolin a levé les yeux vers le tableau de bord. Il a déjà relevé de nombreux dégâts vendredi soir. Plus viendrait une manche plus tard. Il a meurtri son ERA, qui était de 4,98 après son dernier départ fulgurant dans ce qui a été la pire année de sa carrière. Et cela pourrait avoir un impact bien plus important que cela.

Il y a un an, Gonsolin était une vedette. Un All-Star pour la première fois qui était apparemment devenu le sien, utilisant le même mélange d’emplacements avec lesquels il naviguait si habilement dans le trafic en tant que jeune droitier et supprimait l’intermédiaire. Il a été efficace, à tel point que les attentes ont changé.

Au lieu de cela, il a rétrogradé dans la pire course qu’il ait montrée en tant que grand ligueur. Après avoir raté le premier mois de la saison en raison d’une entorse à la cheville, Gonsolin ne s’est jamais vraiment ressemblé. Sa vitesse de balle rapide, qui est entrée dans la nuit avec une moyenne de 92,4 mph, est la plus faible de sa carrière. Il a traversé ce qu’il a admis vendredi être un problème de coude non spécifié au cours du dernier mois et demi, un problème qui, a-t-il admis, a probablement conduit à une diminution de ses affaires. Le problème persistant a donné aux Dodgers une raison de discuter de le placer sur la liste des blessés, mais ne s’est pas encore concrétisé.

Les résultats récents suggèrent que sa laisse pourrait ne pas être beaucoup plus longue. Gonsolin a accordé 10 points lors de la défaite de 11-3 de vendredi et a accordé quatre points ou plus lors de huit de ses 11 derniers départs. Entrant cette saison, il n’a eu que quatre départs de ce genre dans toute sa carrière.

Le manager des Dodgers, Dave Roberts, a déclaré qu’aucune décision n’avait été finalisée, mais le personnel rencontrera Gonsolin avant le programme double de samedi et discutera de ce qui sera probablement un passage à l’IL pour lui donner une pause et une chance de guérir de tout ce qui a causé l’étirement le plus douloureux. de sa carrière.

« Ça ne marche pas », a déclaré Roberts. « Nous devons en quelque sorte nous réajuster. »

Seuls quatre clubs de baseball ont produit moins de points par match que les Marlins, mais il leur a fallu peu de temps pour frapper Gonsolin. Jorge Soler est devenu le deuxième homme de tête en autant de départs à emmener le joueur de 29 ans en profondeur pour commencer un départ, sautant sur le deuxième lancer lancé par Gonsolin et le conduisant à quelques rangées en arrière du mur droit du champ. Le tour suivant de Soler s’est terminé par un tir gigantesque, tournant sur une balle rapide au-dessus de la zone de frappe et la prenant plus de la moitié des pavillons à gauche.



Jorge Soler des Marlins célèbre son coup de circuit en première manche contre le lanceur des Dodgers Tony Gonsolin. Il a frappé un autre circuit de Gonsolin lors de sa prochaine présence au bâton. (Meg Oliphant / Getty Images)

Le pouvoir ne s’est pas arrêté là. Jake Burger a frappé un curseur de coupe centrale pour un tir à trois points, et Jacob Stallings a profité du simple à deux retraits devant lui, enfonçant une autre balle rapide bien à l’écart de la clôture du champ central. Les Dodgers, se préparant pour un match double samedi, ont sorti Gonsolin pour le quatrième seulement pour qu’il abandonne un tir à trois points de Jazz Chisholm Jr. qui a été accroché par le poteau de faute du champ droit. Il n’a pas pu sortir de la manche.

« Mettez notre stylo dans une situation as-ty », a déclaré Gonsolin.

C’était la première fois dans la carrière de Gonsolin qu’il accordait au moins trois circuits en une sortie, et encore moins cinq.

« Je n’exécutais tout simplement pas très bien », a déclaré Gonsolin.

Il est entré dans l’air rare. Gonsolin est maintenant l’un des sept lanceurs de l’histoire de la franchise, et le premier depuis le Temple de la renommée Don Sutton le 7 mai 1973, à accorder cinq circuits ou plus lors d’une sortie.

On s’attendait à ce que Gonsolin fasse un autre pas en avant cette saison, pour faire partie intégrante d’une rotation qui a lutté pendant une grande partie de la première mi-temps et dans un mois de juillet misérable et a vu chaque membre de son personnel de la journée d’ouverture frapper l’IL à un moment donné. Ce groupe s’est quelque peu stabilisé, en dehors de Gonsolin – entrant vendredi, les partants du personnel et les bras en vrac s’étaient combinés pour une MPM de 2,00 depuis le début du mois d’août. Avec lui, le club a bondi. Ils ont remporté 11 matchs de suite avant la raclée de vendredi.

« C’est un jeu de performance », a déclaré Roberts. « Dans l’ensemble, ce n’est tout simplement pas ce que nous avons l’habitude de voir de la part de Tony. »

Avec la façon dont il lance, Gonsolin a du travail à faire pour même rester une partie régulière de cette rotation pour la course d’étirement, beaucoup moins en octobre.

Les options restantes sont intrigantes, mais non prouvées. Ryan Pepiot sera rappelé en tant qu’homme supplémentaire pour le programme double de samedi, selon des sources de la ligue. Il fait ses débuts dans la saison après avoir fait partie de l’alignement de la journée d’ouverture, puis atterri sur la liste des blessés avec un problème oblique. Pepiot devrait tenir compte des plans de lancement pour le début du match et, avec la journée de congé de lundi, pourrait revenir si nécessaire. Un autre long bras devrait également sauter sur un vol depuis Oklahoma City. Les autres recrues Emmet Sheehan et Gavin Stone ont eu des difficultés de croissance lors de leur premier aperçu des majors, mais sont toujours prometteurs. Et bien que Ryan Yarbrough ait une expérience de départ, il s’est bien installé dans un rôle de swingman depuis qu’il a été acquis à la date limite.

Les Dodgers ont beaucoup confiance en leur ancien All-Star, même s’il a été physiquement compromis. Le problème du coude, a déclaré Roberts, est quelque chose qui, selon le personnel médical du club, ne peut pas être aggravé en le traversant. Gonsolin a voulu le baseball à chaque tour. Le club le lui a donné, Roberts affirmant que Gonsolin a « mérité et mérité » l’opportunité de continuer à travailler à travers ses luttes.

Mais les preuves s’accumulent qu’il ne sera pas si simple à surmonter.

« Vous devez aller là-bas et jouer », a déclaré Roberts. « Même si vous n’êtes pas à 100% et que vous êtes prêt à prendre le baseball, que vous le voulez et que vous ne réussissez toujours pas, alors nous, en tant qu’organisation, devons prendre une décision. »

(Photo du haut de Tony Gonsolin : Jonathan Hui / USA Today)