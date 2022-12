Alors que le gouvernement autoritaire chinois faisait face à de rares et furieuses protestations contre ses restrictions de Covid, les décideurs politiques ont lancé il y a deux semaines une nouvelle campagne de vaccination ciblant les citoyens plus âgés, une reconnaissance tacite que pour assouplir les règles, ils devaient faire plus pour protéger les plus vulnérables.

Les responsables se sont engagés à apporter des vaccins dans les maisons de retraite, à faire du porte-à-porte et à utiliser des stations mobiles. Ils ont rapidement déployé un vaccin inhalé nouvellement approuvé, le vantant dans un flux constant de reportages télévisés, d’articles de journaux et de fiches d’information sur la santé locale comme “facile”, “pratique” et “comme respirer de l’air frais”.

Les responsables doivent surmonter un scepticisme profondément enraciné qu’ils ont contribué à instiller.

Au début de 2021, lorsque la Chine a introduit son vaccin national, les régulateurs ont limité l’utilisation aux personnes âgées de 18 à 59 ans, alimentant par inadvertance la désinformation et l’hésitation au sein de l’un des segments les plus vulnérables de la population.

“Cela a provoqué une tempête de gens disant que ce n’était pas sûr pour les personnes âgées”, a déclaré Siddharth Sridhar, virologue à l’Université de Hong Kong. “Ils sont assez désireux d’éviter ce récit en ce moment.”