« Ça n’arrive en aucun cas »: le PDG de Mayweather, Leonard Ellerbe, freine le match revanche de De La Hoya

De La Hoya est sur le point de devenir le dernier boxeur vétéran à faire un retour sur le ring lorsqu’il affrontera l’ancien combattant de l’UFC Vitor Belfort plus tard cette année, après avoir annoncé son intention de disputer deux matchs de boxe avant de défier l’ancien rival Mayweather dans ce qui serait un revanche de leur match de 2007 que Mayweather a remporté par décision partagée.

Cependant, il en faut deux pour tango, et Ellerbe affirme que Mayweather n’a aucun intérêt à renouveler sa rivalité avec De La Hoya – pour la simple raison qu’il ne veut pas l’aider à remplir son compte bancaire.

« Absolument pas, ça n’arrivera jamais« , a déclaré Ellerbe à propos de la confrontation potentielle avec The Jake Asman Show.

« Il n’y a aucun intérêt à le faire. Oscar De La Hoya essaie juste d’utiliser le nom de Floyd pour créer un buzz sur tout ce qu’il essaie de faire, et personne ne lui prête vraiment attention. »

Les commentaires d’Ellerbe correspondent à ceux qu’il a faits il y a plusieurs jours sur les réseaux sociaux dans lesquels il a suggéré que tel était le dégoût de Mayweather pour De La Hoya, tout futur combat entre les deux est tout simplement hors de question.

Mayweather et De La Hoya sont considérés par la plupart, sinon tous, comme les deux premiers boxeurs de leur génération. De La Hoya était le boxeur livre pour livre le mieux classé en 1997 et 1998 et était le roi incontesté du pay-per-view de la boxe professionnelle jusqu’à ce qu’il soit finalement éclipsé par Mayweather et Manny Pacquiao.

« Je veux faire le plus grand retour de l’histoire de la boxe”, a déclaré De La Hoya à propos de son retour. « Je veux avoir deux de ces combats à mon actif, et préparer le timing et tout, puis mon troisième, je veux appeler Floyd Mayweather.

« Je pense que Floyd après cette exposition qu’il a faite avec Logan (Paul), je pense que Floyd a – je pense qu’il a l’impression qu’il doit prouver une fois de plus quelque chose à l’intérieur du ring de boxe.

« Alors écoute, si je sors bien, mon corps se sent bien – je te le dis, peut-être que jab se sent plus vite que jamais. Je pense que ça fait 15 ans que je ne l’ai pas utilisé. Si je me sens bien ces deux prochains combats que j’ai, je vais appeler Floyd.«

Mais il semble que peu importe à quel point la légende du ring a l’air bonne – ou mauvaise, d’ailleurs – lors de son retour du 11 septembre contre Belfort, toute annonce d’après-combat visant Floyd Mayweather sera entendue par des oreilles sourdes.