« Ça n’a pas l’air bien » : les éoliennes menacent les populations de chauves-souris canadiennes

Une espèce de chauves-souris pourrait voir son nombre réduit de moitié d’ici 2028 si elle n’est pas protégée immédiatement, selon un expert en chauves-souris.

Le commentaire du Dr Cori Lausen survient après que le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada a publié une évaluation le 10 mai concernant trois espèces de chauves-souris : la chauve-souris rouge, la cendrée et la chauve-souris argentée. Les trois espèces de chauves-souris ont considérablement diminué au cours des dernières années et le comité a évalué chacun d’eux comme « en voie de disparition ».

Les trois espèces volent la nuit et ne se perchent pas en grands groupes, ce qui les rend insaisissables. Ils ont dû faire face à des pertes d’habitat et de nourriture parce que leurs arbres perchoirs ont été abattus et leurs proies – les insectes – réduites par les pesticides.

De plus, l’évaluation du COSEPAC note également que les éoliennes représentent une « menace importante » sur les vols migratoires des chauves-souris vers le sud à l’automne, avec des centaines de milliers de morts estimées de cette façon chaque année.

« L’atténuation fonctionne. Éteindre les éoliennes pendant de très courtes périodes à faible vitesse de vent pendant la saison automnale peut réduire la mortalité de 50 à 80 %, tout en compromettant au minimum la production d’énergie », note Stephen Petersen, coprésident du sous-comité des mammifères terrestres du COSEPAC.

Pendant ce temps, Lausen a déclaré que l’évaluation n’était pas surprenante. Lausen est directrice du programme de conservation des chauves-souris de l’Ouest de la Wildlife Conservation Society Canada et elle fait des recherches sur les populations de chauves-souris depuis 17 ans.

Les chauves-souris, cependant, sont réglementées au niveau provincial, de sorte que la province d’espoir de Lausen verra cette évaluation comme un signal d’alarme.

«Ils doivent également répertorier ces espèces dans chaque province comme étant en voie de disparition, ce qui obligera ensuite l’industrie de l’énergie éolienne à être réglementée car ce sont alors des espèces en péril et cela obligera alors les provinces à réglementer suffisamment l’industrie éolienne pour que nous puissions réduire considérablement la mortalité de ces chauves-souris.

Elle a dit que les chauves-souris cendrées avaient été évaluées deux fois maintenant, et les deux fois, les résultats étaient « catastrophiques ». Si rien n’est fait, leurs populations pourraient être réduites de moitié d’ici 2028.

Mais malgré l’évaluation, Lausen a déclaré que le principal point à retenir est qu’il existe des solutions.

Très souvent, ces animaux seront répertoriés comme des espèces en péril, mais c’est alors un problème épineux, comment pouvons-nous aider ces espèces ? Ce n’est pas le cas. »

En Colombie-Britannique, les chauves-souris représentent 12 % de toutes les espèces de mammifères et constituent une part importante de la biodiversité de la province. Mais toutes les chauves-souris sont confrontées à une sorte de menace majeure.

« Ce n’est pas bon pour les chauves-souris. »

Le déclin des populations de chauves-souris aura finalement un impact à la fois sur l’économie et l’écosystème, a-t-elle noté. Les chauves-souris sont importantes pour la consommation d’insectes et, avec le déclin des populations, cela pourrait entraîner des ramifications, notamment une utilisation accrue de pesticides.

« C’est un peu un cercle vicieux parce que si nous n’avons pas assez de chauves-souris qui mangent les insectes, alors nous allons devoir utiliser plus de pesticides et si nous utilisons plus de pesticides, c’est en fait très mauvais pour les chauves-souris. Ce n’est pas génial pour les humains, mais c’est vraiment mauvais pour la faune.

Espèces en voie de disparition