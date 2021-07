« Ça m’est monté à la tête »: l’as italien Fognini dit que HEAT à Tokyo l’a amené à crier des insultes anti-gay contre lui-même lors de la défaite

Fognini a quitté les Jeux olympiques après une défaite en trois sets contre Medvedev mercredi, qui s’est déroulée dans des températures d’environ 30 ° C (86 ° F) et une humidité suffocante.

Medvedev s’est plaint à l’arbitre qu’il avait l’impression qu’il « peut mourir sur le terrain » et la star russe – en compétition pour l’équipe ROC – a eu besoin de soins médicaux à plusieurs reprises.

De l’autre côté du filet, Fognini a eu chaud sous le col et a claqué sa raquette à plusieurs reprises lors de la défaite – y compris après le dernier point.

L’Italien de 34 ans a également été entendu en train de se réprimander dans sa langue maternelle, en utilisant le terme « frocio » – qui se traduit par « pédé » ou « pédé ».

Après que les commentaires aient été repris dans les émissions internationales, le numéro 31 mondial a présenté ses excuses sur Instagram.

« La chaleur m’a monté à la tête ! » Fognini a écrit dans un message sur un fond arc-en-ciel.

« Dans le match d’aujourd’hui, j’ai utilisé une expression vraiment stupide envers moi-même. De toute évidence, je ne voulais heurter la sensibilité de personne.

« J’aime la communauté LGBT et je m’excuse pour les bêtises qui sont sorties de moi. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Fabio Fognini (@fabiofogna)

Ce n’est pas la première fois que le fougueux Fognini est mêlé à une controverse. À Wimbledon en 2019, l’Italien a été contraint de s’excuser après avoir dit qu’il voulait « une bombe à exploser » sur le All England Club.

Deux ans auparavant, Fognini avait été expulsé de l’US Open pour avoir insulté un arbitre lors d’un match de simple au premier tour, s’étant vu infliger une suspension avec sursis de deux tournois du Grand Chelem.

Le match exténuant de mercredi contre Medvedev a encore exposé les conditions étouffantes auxquelles les joueurs doivent faire face à Tokyo.

L’Espagnole Paula Badosa a été forcée d’abandonner son quart de finale contre la star tchèque Marketa Vondrousova après avoir subi un coup de chaleur, et a quitté l’arène en fauteuil roulant.

Les organisateurs ont déclaré plus tard que les heures de début des matchs seraient décalées plus tard dans la journée, dans le but d’offrir des conditions plus accommodantes aux joueurs.