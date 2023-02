'Ça m'énerve!' - Le patron de Barcelone, Xavi, fait rage à... l'hymne de la Ligue des champions

Barcelone (s’ouvre dans un nouvel onglet) Le manager Xavi dit qu’il ne supporte pas d’entendre l’hymne de la Ligue des champions, alors qu’il prépare son équipe pour le match aller des éliminatoires de la Ligue Europa de jeudi contre Manchester United (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Pour la deuxième saison consécutive, le Barça s’est retiré de la Ligue des champions en phase de groupes, terminant cette fois derrière le Bayern Munich et l’Inter Milan.

En tant que tels, ils devront à nouveau poursuivre leur campagne européenne en Ligue Europa – où ils ont été stupéfaits par l’Eintracht Francfort en quart de finale la saison dernière.

Et il semble que Xavi n’ait toujours pas entièrement surmonté la sortie humiliante des Blaugrana de la meilleure compétition de clubs de football en novembre. S’exprimant avant la visite de United au Camp Nou, il a dit (s’ouvre dans un nouvel onglet):

“Cela me met toujours en colère d’écouter l’hymne de la Ligue des champions depuis chez moi. Pour l’histoire et la grandeur, nous devrions être là.”

Cependant, le joueur de 43 ans ne se fait aucune illusion sur la situation dans laquelle se trouve le Barça. Il a continué:

“Mais nous devons faire face à la réalité. Nous sommes ravis de cette compétition [the Europa League], ce qui a été très beau pour les équipes qui sont restées. C’est toujours important, et plus encore en Europe, puisque nous sortons de quelques saisons sans succès. C’est un bon test, sans aucun doute, pour voir que nous pouvons être compétitifs en Europe.”

En tant que leader en fuite de la Liga, le Barça n’aura certainement pas besoin de gagner la Ligue Europa pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine – mais ils ont une excellente occasion de remporter leur premier trophée continental depuis qu’ils ont été couronnés champions d’Europe en 2015.