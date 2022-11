«Ça me fait mal au cœur»: l’ancien camarade de classe de Mitchell Miller dit qu’un espoir de la LNH l’a intimidé pendant des années

Isaiah Meyer-Crothers, qui a été intimidé par l’espoir de la LNH Mitchell Miller au collège, dit qu’il n’a vu aucune preuve que Miller a changé ses habitudes.

Dans un communiqué publié mercredi par la Hockey Diversity Alliance, Meyer-Crothers, qui est noir et a une déficience intellectuelle, a déclaré que Miller avait contacté par SMS pour s’excuser et dire qu’il faisait un travail communautaire pour aider les jeunes.

“Je lui ai dit : ‘C’est cool, mais où est la preuve ?’ Il ne m’a rien donné [proof]”, a déclaré Meyer-Crothers.

“Tous les mensonges qu’il m’a racontés pendant tant d’années, je ne crois pas ce que Mitchell m’a dit.”

Lecture incroyablement déchirante mais nécessaire. Nos actions ou leur absence ont des conséquences réelles. Une déclaration d’Isaiah Meyer-Crothers dans ses propres mots envoyée à Akim Aliu, président du HDA, le 8 novembre 2022, qu’il a demandé au HDA de rendre publique en son nom. pic.twitter.com/dctpDdrXaL —@TheOfficialHDA

La déclaration a été publiée quelques jours après que les Bruins de Boston ont annulé leur offre de contrat d’entrée de gamme à Miller, qui avait été initialement sélectionné par l’Arizona au quatrième tour du repêchage de 2020.

Le président des Bruins, Cam Neely, a déclaré lundi que l’équipe avait “lâché le ballon” avec sa vérification interne du défenseur.

Boston a signé Miller vendredi, ce qui a suscité de vives critiques de la part des joueurs des Bruins, du capitaine Patrice Bergeron, ainsi que de la base de fans de Boston.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a également pesé, affirmant que Miller ne serait pas éligible pour jouer dans la ligue sans changements majeurs.

L’offre à Miller a été annulée dimanche soir, Neely déclarant dans un communiqué que les Bruins pensaient que la conduite de Miller était un incident isolé et que l’équipe avait inversé le cap sur la base de nouvelles informations – en particulier que l’équipe n’avait pas parlé à Meyer-Crothers ou à sa famille. .

En 2016, à l’âge de 14 ans, Miller a plaidé coupable à un chef d’accusation de voies de fait et à un chef d’infraction à la loi sur la sécurité dans les écoles de l’Ohio. Lui et un autre adolescent ont été accusés d’avoir fait manger à Meyer-Crothers un bonbon après l’avoir essuyé dans un urinoir de salle de bain, et une vidéo de surveillance les a montrés en train de lui donner des coups de pied et de poing.

REGARDER | NATIONAL : Le signataire de la LNH est jugé inéligible en raison d’intimidations extrêmes :

Un signataire de la LNH jugé inéligible en raison d’un plaidoyer de culpabilité pour intimidation extrême à l’adolescence Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré que le nouveau joueur des Bruins de Boston, Mitchell Miller, n’était pas éligible pour jouer dans la ligue. Miller a plaidé coupable d’agression à l’adolescence pour avoir intimidé un camarade de classe.

Meyer-Crothers a déclaré que les abus avaient duré des années.

“Mitchell avait l’habitude de me demander de m’asseoir avec lui dans le bus, puis lui et ses amis me frappaient à la tête”, a déclaré Meyer-Crothers. “C’est arrivé pendant tout mon temps à l’école.

“Quand j’allais au collège, Mitchell me crachait au visage et me traitait de “mot N”. J’ai arrêté de le dire parce qu’ils m’ont traité de mouchard et qu’on se moquait de moi.”

“Je n’en peux plus”

Meyer-Crothers a déclaré que les amis de Miller ont continué l’intimidation une fois que Miller a été expulsé de l’école.

“Tout le monde pensait qu’il était cool, mais je ne vois pas comment quelqu’un peut être cool quand on s’en prend à quelqu’un et qu’on intimide quelqu’un toute sa vie”, a déclaré Meyer-Crothers.

Meyer-Crothers a déclaré avoir récemment reçu des messages racistes et abusifs sur les réseaux sociaux.

Le président des Bruins de Boston, Cam Neely, vu lors d’une conférence de presse en 2017, a déclaré lundi que l’équipe avait “ laissé tomber ” avec sa vérification interne de Mitchell Miller après que les Bruins aient annulé leur offre de contrat d’entrée de gamme à Miller, qui avait été initialement sélectionné par Arizona dans le quatrième tour du repêchage 2020. (Elise Amendola/Associated Press)

“Mitchell n’est pas mon ami. Ça me fait mal au cœur ce qu’il m’a fait”, a-t-il déclaré. “Alors je voulais juste dire à tout le monde – quand Mitchell dit que nous sommes amis, ce n’est pas vrai.

“Je ne peux pas en supporter plus.”

Avant d’être repêché par l’Arizona, Miller a envoyé une lettre aux 31 équipes de la LNH reconnaissant ce qui s’est passé et s’excusant pour son comportement.

“Quand j’étais en huitième année, j’ai pris une décision extrêmement mauvaise et j’ai agi de manière très immature”, a déclaré Miller dans un communiqué. “J’ai intimidé un de mes camarades de classe. Je regrette profondément l’incident et je me suis excusé auprès de l’individu. Depuis l’incident, j’en suis venu à mieux comprendre les conséquences profondes de mes actions que je n’avais pas réussi à reconnaître et à comprendre il y a près de sept ans. “

Les Coyotes ont repêché Miller alors qu’ils étaient au courant de sa condamnation pour voies de fait en 2016. L’équipe s’est séparée de Miller au milieu des critiques après en avoir appris plus sur son intimidation de Meyer-Crothers.