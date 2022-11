Ça marche – Kelowna Capital News

– Mots Toby Tannas Photographie Lia Crowe

Jaime Morgan est quelqu’un qui attire votre attention dans l’agitation d’un café animé. Son sourire chaleureux m’accueille alors que je m’approche. Elle respire le bonheur, c’est pourquoi je suis plus que curieuse d’entendre parler de la nouvelle carrière qui l’a éclairée de l’intérieur.

“Je suis la coach relationnelle qui est divorcée”, dit-elle en riant.

C’est ainsi que la conversation commence ! C’est un indice sur la façon dont Jaime fonctionne en tant que coach relationnel – direct et honnête mais avec un sens de l’humour aiguisé.

« Je travaille avec beaucoup de gens qui ont vécu un divorce », dit-elle. “J’ai été là, je le comprends et je sais ce qui m’a aidé tout au long de ce voyage pour pouvoir m’élever en moi-même et faire confiance et savoir très clairement ce que je veux pour mon avenir.”

Jaime est maintenant marié à son partenaire Justin. À travers le prisme des médias sociaux, leur relation semble amusante, passionnée et facile. Ce sont toutes ces choses (la plupart du temps), mais, partage-t-elle, il y a beaucoup de travail intentionnel qui se fait quotidiennement pour le maintenir.

“Je crois vraiment que, tout d’abord, l’amitié est le fondement de toutes les relations. Vous devez favoriser cela, vous devez rester connecté, vous devez vous parler, vous devez vous aimer.

Jaime attribue à la méthode Gottman (TGM) la transformation de sa relation avec elle-même, puis avec l’homme qu’elle aime. En termes simples, TGM fournit des outils pour construire et maintenir une relation saine. Cela a été si bénéfique pour Jaime qu’elle a obtenu la certification d’entraîneur Gottman.

« C’est une opportunité pour moi de combiner mon expérience personnelle, ma passion d’aider les gens et ma formation en psychologie.

TGM a été développé à partir de personnes réelles. Les chercheurs ont étudié les comportements et les actions des couples dans des relations réussies. Sur cette base, des directives très spécifiques ont été élaborées pour montrer aux gens comment changer leurs relations.

« Peu importe ce qui s’est passé dans une relation. S’il y a deux personnes qui veulent que la relation fonctionne… ça peut marcher.

Jaime le décompose pour les clients en trois C : communication, résolution de conflits et connexion.

En commençant par la communication, Jaime enseigne à ses clients qu’il ne s’agit pas seulement de parler. Écouter, entendre vraiment votre partenaire et lui donner un espace sûr pour partager ce qu’il ressent est vital.

“Si on nous apprenait à l’école comment communiquer de manière vraiment saine, tout comme on nous apprenait les mathématiques, je crois que chaque relation dans nos vies serait différente.”

En ce qui concerne ces arguments inévitables, Jaime entraîne ses clients à classer les conflits dans l’une des deux catégories.

“Certains conflits peuvent être résolus, mais la plupart sont des conflits perpétuels”, explique-t-elle. “Ceux-ci sont enracinés dans les différences fondamentales entre vous et votre partenaire. Ce sont les conflits qui continuent de surgir parce que vous êtes deux personnes distinctes.

Parce que les conflits perpétuels sont en cours, les relations deviennent une question de gestion. Coacher un couple sur la façon de naviguer efficacement dans les arguments est extrêmement satisfaisant pour Jaime.

“Je crois vraiment que le conflit peut vous rapprocher si vous avez les outils pour le faire d’une manière qui favorise la connexion.”

Le coaching de Jaime se concentre sur l’ici et maintenant. Contrairement à d’autres thérapies, elle ne plonge pas profondément dans le passé.

« Nous examinons où vous en êtes maintenant et où vous voulez être dans votre avenir. Nous développons des étapes d’action pour vous amener de A à B, qu’il s’agisse de votre propre croissance personnelle ou d’une relation.

Jaime reconnaît que faire le travail est difficile, mais dit qu’il y a d’énormes récompenses lorsque vous choisissez d’investir en vous-même et dans votre relation. Cela signifie souvent se regarder longuement et attentivement dans le miroir.

« La façon dont nous nous présentons dans la relation est ce qui va la transformer. Nous avons tendance à penser que tout dépend de ce que fait notre partenaire, mais en réalité, c’est la façon dont nous nous présentons. Lorsque nous nous connectons à ce sur quoi nous devons travailler en nous-mêmes, c’est à ce moment-là que nous verrons le plus grand changement.

En plus de travailler avec des couples, Jaime a de nombreux clients en croissance personnelle qui ne sont pas actuellement en couple mais qui font le travail sur eux-mêmes.

“Je travaille avec beaucoup de femmes en particulier, les aidant à établir un fort sentiment d’identité et de confiance qui crée les bases pour attirer des relations saines dans leur vie.”

Jaime est elle-même un brillant exemple du succès de TGM. Alors qu’elle guide les autres à travers la croissance personnelle et relationnelle, elle et son mari, Justin, font également le travail.

“Lorsque vous travaillez sur vous-mêmes individuellement et que vous partagez ensuite cette joie ensemble, cela peut être une partie vraiment excitante d’une relation.”

Alors que nous terminons notre conversation au café, je décide que je ne peux pas partir sans demander des conseils gratuits. Voici trois choses que Jaime dit que vous pouvez commencer à faire dès aujourd’hui pour améliorer la communication, gérer les conflits et favoriser la connexion dans votre relation.

L’enregistrement quotidien : Vous n’avez besoin de consacrer que quelques minutes à un dialogue ouvert quotidien sur la relation, alors planifiez-le. Ce n’est pas le moment de parler des enfants et des horaires – il s’agit de communiquer où vous en êtes aujourd’hui et d’écouter votre partenaire faire le même. Ce rituel peut conjurer les combats majeurs en ne laissant pas les problèmes non communiqués s’accumuler.

Prenez un temps d’arrêt : Lorsqu’une discussion ou une situation s’échauffe, offrez-vous, à vous et à votre partenaire, une pause. Précisez que vous reviendrez sur le problème plus tard. Rien de bon ne se passe lorsque vous êtes en mode combat ou vol.

Possédez vos affaires : Soyez capable de reconnaître quand vous êtes dans cette zone de blâme et que vous pointez du doigt votre partenaire. Utilisez cela comme un signal pour regarder à l’intérieur et voir ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation.

Découvrez-en plus sur le coaching relationnel et de croissance personnelle de Jaime Morgan sur Instagram @thejaimemorgan et sur jaimemorgan.com

