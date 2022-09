Ça fait mal, tellement bien ! Eagles QB domine dans la victoire 24-7 contre les Vikings

PHILADELPHIE (AP) – Jalen Hurts a totalisé 301 verges au total en première mi-temps lors du match décisif de sa jeune carrière, terminant avec trois touchés au total alors qu’il menait les Eagles de Philadelphie à une victoire de 24-7 contre les Vikings du Minnesota lundi soir.

Essayant de prouver qu’il est le QB de la franchise pour les Eagles lors de sa deuxième année, Hurts semblait carrément imparable dès le premier entraînement.

Hurts a frappé cinq receveurs sur une passe de 5 en 5 – mise en évidence par une frappe de 19 verges à AJ Brown – et a terminé le trajet lui-même avec une course de 3 verges. Lors de la première victoire contre Detroit, Hurts n’a pas réussi à compléter une passe sur cinq tentatives et les Eagles ont retourné le ballon lors des essais lors du premier entraînement du match.

Renverser le ballon dans les downs ?

Cela ressemblait à une simple rumeur contre les Vikings. Le TD n’était que le décollage pour Hurts, 24 ans, qui lance, court, impose sa volonté avec tous ses outils disponibles contre une défense des Vikings qui n’a pas pu le résoudre lors de son 21e départ en carrière. Il a terminé avec 333 verges par la passe et un touché, et 57 verges et deux scores au sol.

Lors du premier jeu du deuxième quart, Hurts s’est connecté sur un Quez Watkins grand ouvert pour un touché de 53 verges et une avance de 14-0.

Slay, qui a capté une passe malheureuse de Kirk Cousins ​​au troisième quart, avait appelé chacun des trios de receveurs talentueux des Eagles Batman.

Il y avait, Brown, le “swole” Batman qui avait cinq attrapés pour 69 verges; DeVonta Smith était le Batman “maigre” qui en avait sept pour 80 mètres; et Watkins était le Batman “rapide” qui avait les brûleurs allumés pour le score facile (et 69 verges au total).

Pourquoi sont-ils tous Batman ?

“Pas de Robins. Nous n’avons pas d’acolytes », a déclaré Slay.

Hurts a eu un jeu de plus pour la bobine des faits saillants avec un peu moins de deux minutes à jouer en première mi-temps. Hurts a roulé sur sa droite et a détalé vers la zone des buts. Il a entraîné deux défenseurs avec lui, a baissé la tête et s’est frayé un chemin pour un touché de 26 verges qui a plongé la foule dans une frénésie.

Jake Elliott a lancé un coup de pied de 38 verges et les Eagles ont pris une avance de 24-7 à la mi-temps.

Dans une semaine 2 pleine de retours improbables, il n’était peut-être pas sage de compter totalement les Vikings.

Mais les cousins ​​​​et le receveur large Justin Jefferson – célèbre passé par les Eagles lors du repêchage de 2020 – n’ont jamais rien fait de substantiel contre les Eagles et ont décrié le coordinateur défensif Jonathan Gannon. Slay a eu sa deuxième interception du match au quatrième quart alors que le tableau de bord affichait bientôt “Big Play Slay”.

Hurts avait 50 verges au sol et 251 verges par la passe en première mi-temps. Cousins ​​a terminé le match 27 en 46 pour 221 verges et trois interceptions. Jefferson a réussi six attrapés pour 48 verges par semaine après avoir récolté 184 verges sur réception et deux touchés lors d’une victoire contre Green Bay.

CÉLÉBLES DE PHILLY

Bryce Harper (portant un chapeau des Eagles), James Harden (à qui Slay a remis le ballon après sa première interception) et Bradley Cooper (portant un t-shirt Allen Iverson) faisaient partie de la foule bondée et chantant des chansons de combat au Premier match à domicile des Eagles.

Harden a été pompé avec son souvenir, publiant une photo Instagram de sa main gauche tenant le ballon avec la légende “Gimme That!” La star des Philadelphia 76ers a pris des selfies avec des fans avant de partir tard dans le match.

BAGUE FAMILIALE

Dick Vermeil a reçu sa bague Hall of Fame à la mi-temps. À sa troisième saison à Philadelphie, le grand entraîneur a mené les Eagles à leur première apparition en séries éliminatoires en 18 ans. Il a guidé les Eagles vers leur première apparition au Super Bowl lors de la saison 1980 pour perdre contre les Raiders d’Oakland, 27-10.

CHAMBRE DU FORMATEUR

La sécurité des Vikings, Harrison Smith, a été évaluée pour une commotion cérébrale.

SUIVANT

Vikings : Rentrez chez vous dimanche pour affronter les Lions.

Eagles: Commencez une tournée de retrouvailles dimanche lorsqu’ils se rendront pour affronter les Washington Commanders et l’ancien QB Carson Wentz. Les Eagles rentrent chez eux le dimanche 2 octobre et affrontent les Jaguars de Jacksonville, dirigés par l’entraîneur Doug Pederson. Wentz et Pederson, bien sûr, ont joué un rôle central en aidant les Eagles à remporter le Super Bowl après la saison 2017.

Dan Gelston, l’Associated Press