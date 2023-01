Ça fait mal, les Eagles battent les Giants tôt, côte au match pour le titre NFC

PHILADELPHIE (AP) – Tout ce qu’il a fallu, c’est un lancer. Jalen Hurts l’a laissé voler lors de sa première tentative de passe du jeu et soudain le malaise qui s’est glissé dans cette psyché sportive Philly souvent inquiétante – oui, mais comment va vraiment son épaule droite cognée? – semblait se dissiper.

L’épaule de Hurts allait bien. Aucun doute à ce sujet.

Avec Hurts en contrôle total, les Eagles de Philadelphie ressemblent à nouveau à l’équipe qui a rarement été défiée lors d’un meilleur départ de la NFL 13-1.

Hurts a lancé deux passes de touché et a couru pour un score au cours d’une première mi-temps dominante, et les Eagles ont submergé les Giants de New York 38-7 samedi soir lors d’un match éliminatoire de la division NFC.

“Pour l’avoir là-bas, je sais que c’est un éloge, c’est comme avoir Michael Jordan là-bas”, a déclaré l’entraîneur Nick Sirianni. « C’est votre chef. C’est ton gars. C’est le plus grand respect que je puisse lui rendre. »

Philadelphie, tête de série, accueillera le match de championnat NFC dimanche prochain contre Dallas ou San Francisco.

Hurts a raté deux défaites en fin de saison avec une entorse à l’épaule droite, puis n’a rien montré aux Giants lors de la finale de la saison lorsque les Eagles ont lancé une attaque vanille conçue pour protéger le Pro Bowl QB.

Sous les lumières brillantes des séries éliminatoires au Linc, les Eagles ont déclenché une attaque conçue pour frapper les Giants. Hurts a ébloui tôt avec son bras et la ligne offensive de Philadelphie a ouvert de grands trous pour Miles Sanders et Kenneth Gainwell alors que les Eagles terminaient avec 268 verges au sol. Hurts a terminé 16e sur 24 pour 154 verges.

“Cela m’a semblé être l’ancien Jalen”, a déclaré Sanders.

Hurts a montré qu’il allait bien quand il a diffusé une passe lors du deuxième jeu du match et a frappé DeVonta Smith dans la foulée pour une réception de 40 verges. Le plaisir ne faisait que commencer à Philadelphie.

Hurts a été impeccable sur le trajet, complétant des passes de 9 verges, 5 verges, puis – boum – une passe de TD de 16 verges sur une prise à une main par l’ailier serré Dallas Goedert.

Deuxième lecteur, plus de la même chose. Hurts a complété 12 verges et 9 verges en route vers une passe TD de 9 verges à Smith.

C’était 14-0 au premier quart et les Giants avaient déjà besoin d’un compte de huit debout. New York a retourné le ballon lors de sa première possession et Daniel Jones a été intercepté par James Bradberry lors de sa deuxième.

Le Linc était dingue avec des chants à pleine gorge de “EAGLES!” remplissant l’air et Sirianni est devenu fou se cogner la poitrine assistants en marge.

“Philly a bu depuis 8 heures du matin”, a craqué Goedert à propos de l’atmosphère bruyante.

L’épaule de Hurts n’était peut-être pas à 100 %.

Mais son dépassement était: Il est allé 7 sur 7 pour 89 verges au premier quart.

“Ce gars mène, il apporte ce calme à toute l’équipe”, a déclaré Sirianni. «Il est aussi dur qu’ils viennent. Pour moi, personne n’a joué un meilleur football que lui cette année.

Même lorsque les appels étaient évidents pour les Eagles, les Giants étaient impuissants à les arrêter. Exemple : les Eagles avaient le ballon sur le New York 3. Donner le ballon à Boston Scott ? Oui, ils ont. Scott a marqué son 11e touché contre les Giants pour une avance de 21-0. Il n’a que 19 touchés dans sa carrière. Le coordinateur défensif des Giants, Wink Martindale, a agacé les fans de Philadelphie cette semaine lorsqu’il a insisté sur le fait que Scott n’était pas un “tueur de géants”.

Difficile d’argumenter contre ce point maintenant.

Hurts a terminé la mi-temps avec une course de touché de 5 verges – il a raté le coup de fusil de chasse mais est toujours resté intact dans la zone des buts – pour une avance de 28-0. Il n’y a eu que quatre autres blanchissages déséquilibrés en première mi-temps dans l’histoire de la NFL.

« Je suis tellement fier de cette équipe, de la façon dont nous sommes arrivés ici. Je suis tellement fier de ces fans. C’est un truc de Philadelphie, tu sais ? C’est spécial », a déclaré Hurts.

Gainwell a terminé avec 112 verges en 12 courses, dont un touché tardif de 35 verges. Sanders a réussi 17 courses pour 90 verges.

Les Giants de l’entraîneur Brian Daboll ont été déconcertés dès le début et ne ressemblaient en rien à l’équipe qui a battu les Vikings du Minnesota 31-24 la semaine dernière pour leur première victoire en séries éliminatoires depuis leur victoire au Super Bowl sous Tom Coughlin il y a 11 ans.

Matt Brieda a réussi une course de 8 verges pour les Giants au troisième quart. Daniel Jones était 15 sur 27 pour 135 verges et un choix.

“Donnez crédit à Philly, ils ont tout fait mieux que nous ce soir”, a déclaré Daboll.

Hurts a couru, lancé et dirigé l’attaque avec la même autorité que lorsqu’il a mené les Eagles à un départ 14-1 et a vaincu une ville qui n’était toujours pas aussi sûre de lui pendant la pré-saison. Lors de la défaite en séries éliminatoires de l’an dernier contre Tampa Bay, Hurts a lancé deux interceptions et n’était que 23 sur 43 pour 258 verges.

Un an plus tard, Hurts est un favori des fans et les Eagles sont à la recherche de leur premier Super Bowl depuis 2018.

“Nous sommes proches du sommet”, a déclaré Sirianni. “Mais ne regardez pas encore le sommet.”

NE JAMAIS BRISER LA CHAÎNE

Il y avait un lien rompu au Linc.

Le jeu a été brièvement arrêté dans le quart d’ouverture en raison d’une chaîne de premier essai brisée. La NFL utilise toujours des chaînes connectées à deux poteaux de signalisation pour mesurer la distance jusqu’au premier essai. Les Giants conduisant au milieu du quart-temps, le match a été retardé en raison d’un “arrêt administratif”. La chaîne a été rapidement remplacée et le match a repris avec les Eagles devant 7-0.

MVP

Le double MVP de la NL, Bryce Harper, qui a mené les Phillies aux World Series, a raconté une vidéo à la mode. Le triple MVP de l’AL Mike Trout, originaire du New Jersey et fan des Eagles, a assisté au match et a exhorté la foule à faire plus de bruit.

SUIVANT

Les Eagles sont passés à 6-0 et Hurts a lancé deux passes de touché dans une victoire de 26-17 contre les Cowboys en octobre. Les Cowboys ont gagné 40-34 le 24 décembre contre le remplaçant de Hurts, Gardner Minshew.

Les Eagles ont joué pour la dernière fois à San Francisco en 2021 et ont perdu.

Dan Gelston, l’Associated Press