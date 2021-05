«  Ça fait mal  »: la star du Real Madrid écrasée, Sergio Ramos, répond à l’omission de choc de l’équipe espagnole de l’Euro 2020

La liste des 24 joueurs de l’entraîneur-chef espagnol Luis Enrique pour le tournoi reporté a été publiée à midi dans le pays ibérique.

Et malgré le fait d’avoir droit à un total de 26 joueurs, il a choisi de donner à Ramos son tout premier snob d’un tournoi majeur depuis qu’il a commencé à représenter la nation sur la grande scène à l’Euro 2004.

Simultanément, le développement a également marqué la première fois dans l’histoire de 100 ans de La Roja que pas une seule étoile des géants de Bernabeu ne sera présente à un tel concours de note.

Peu de temps après, Ramos s’est tourné vers les médias sociaux pour parler du fait qu’il était ignoré par Enrique.

« Après quelques mois foutus et une saison étrange, différente de tout ce que j’ai vécu dans ma carrière, les Euros viennent ». commença-t-il, dans un message qui contenait du texte en espagnol avant une version anglaise édulcorée.

« J’ai combattu et travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir atteindre 100% pour le Real Madrid et l’équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaiterions.

« Cela me fait mal de ne pas avoir été en mesure d’aider davantage mon équipe et de ne pas jouer pour l’Espagne mais, dans ce cas, la meilleure chose à faire est de me reposer, de récupérer complètement et de revenir l’année prochaine comme nous l’avons toujours fait ». Ramos continua.

« Cela fait mal de ne pas représenter votre pays, mais je dois être honnête et sincère. »

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, aussi une la Eurocopa. Après quelques mois difficiles et une saison étrange, contrairement à tout ce que j’ai vécu dans ma carrière, viennent les Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5 – Sergio Ramos (@SergioRamos) 24 mai 2021

« Je souhaite à tous mes coéquipiers la meilleure des chances et j’espère que nous avons un très bon Euros », il continua.

« Je serai un autre fan de chez moi.

« Un grand cri à tout le monde et à Viva Espana et Hala Madrid toujours! » il a signé, tout en partageant des photos de lui avec le trophée emblématique après deux victoires aux championnats continentaux en 2008 et 2012.

Expliquant cette décision, qui a été en partie inspirée par le passage du défenseur de Manchester City Aymeric Laporte de la France à l’Espagne, Enrique a déclaré: « Je voudrais envoyer un message à Sergio Ramos, notre capitaine, qui n’est pas sur la liste car il n’a pas été en mesure de concourir dans les bonnes conditions depuis janvier, ni même de s’entraîner avec le groupe. «

« Je lui ai dit par téléphone hier soir. C’était difficile et dur, mais c’est mieux pour l’équipe ».

Alors que Ramos est visiblement affecté par le fait qu’on lui refuse la chance de diriger son pays dans sa ville natale de Séville pour leurs trois matchs du Groupe E contre la Suède, la Pologne et la Slovaquie à partir du 14 juin, il semble avoir relativement bien pris la nouvelle.

🇪🇸 Sergio Ramos a quitté l’équipe espagnole pour l’EURO 2020 ❌Le défenseur de 35 ans a besoin de 5 sélections internationales pour battre le record d’Ahmed Hassan (184) en tant que joueur le plus sélectionné au niveau international 🇪🇬@Sergio Ramos | @AhmedHassanpic.twitter.com/yGf4KH2v8g – KingFut.com (@King_Fut) 24 mai 2021

Bien qu’à 35 ans, ses jours au plus haut niveau puissent être comptés, son acceptation des plans d’Enrique ne ferme pas la porte au dépassement des sélections internationales de tous les temps de l’international égyptien Ahmed Hassan sur 184.

Entamant actuellement 180 apparitions pour l’Espagne, Ramos aurait pu le réaliser le mois prochain s’ils avaient au moins atteint les quarts de finale.

Pourtant, s’il revient au sommet de sa forme physique la saison prochaine, une bonne course aux qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar scellera son héritage dans le livre des records.