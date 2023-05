« Ça fait vraiment mal de penser à Azovstal », dit Yevgen, se souvenant de la pluie de bombes alors que les défenseurs faisaient leur dernier combat à l’intérieur de l’aciérie. « Nous ne sommes pas tous revenus. »

C’était une situation désespérée. Le personnel médical travaillait 24 heures sur 24 pour soigner les blessés dans un bunker, car les combattants à l’extérieur ont monté une résistance féroce contre des chances effroyables.

Yevgen Gerasimenko, chirurgien militaire à la retraite, travaillait dans un hôpital de Dnipro, dans le sud-est Ukraine, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle en février de l’année dernière. Comme tant d’autres, il a levé la main pour défendre sa patrie.

Ce qui a suivi était un vol audacieux dans Marioupol assiégé sur un hélicoptère chargé de munitions. Le plan était de le faire entrer clandestinement dans Azovstal pour sauver des vies.

Après la chute des aciéries et de la ville aux mains des forces du Kremlin le 20 mai, il a passé quatre mois en tant que prisonnier de guerre.

« Je ne peux pas penser à Azovstal sans les larmes aux yeux », a déclaré Yevgen, 62 ans, à Sky News dans une interview exclusive pour l’anniversaire de la reddition de l’aciérie.

Image:

Yevgen Gerasimenko



Voler bas dans Marioupol sous le couvert de l’obscurité

« Des hélicoptères nous attendaient là-bas », a-t-il dit.

Il était 2 heures du matin le 31 mars 2022 et Yevgen se trouvait dans un aéroport avec un groupe de collègues médecins, dont un autre chirurgien, deux anesthésistes et une infirmière en chef.

Il n’y avait même pas assez de place pour s’asseoir dans l’avion à cause de toutes les fournitures serrées à bord.

« Nous avons volé très bas, à environ huit ou dix mètres au-dessus de la terre. Parfois, j’ai même eu l’impression que nous touchions la cime des arbres. »

Ils ont atterri avec succès et ont été transférés sur des bateaux à moteur chargés de munitions et d’armes.

Image:

La fumée s’élevant de l’aciérie d’Azovstal à Marioupol



« Nous ne pouvions pas avoir de lumières, c’était dangereux. Nous ne voulions pas que quelqu’un nous repère, nous avons donc dû utiliser le GPS pour nous rendre à Azovstal. »

Il a fallu environ une heure pour atteindre les quais près de l’usine. Mais leur aventure était loin d’être terminée – les frappes aériennes ont commencé alors que le groupe s’approchait de l’usine et ont duré environ trois heures.

Ils ont vu des avions s’approcher de la métallurgie et larguer des bombes à seulement 700 mètres environ de l’endroit où ils étaient cachés. Finalement, ils sont arrivés à l’intérieur.

Image:

La «forteresse» a été bombardée sans relâche par les forces russes



À l’intérieur de la forteresse de l’usine

« Nous avons été exposés à des bombardements constants de la part de l’ennemi », a déclaré Yevgen. « Ils ont essayé de nous frapper depuis les airs, la terre et la mer. »

Il y avait un flux constant de blessés entrant dans le bunker où Yevgen et ses collègues travaillaient, traitant environ 350 patients à la fois.

Image:

Un soldat ukrainien à l’intérieur de la métallurgie en ruine le 7 mai 2022. Photo : AP



« Notre personnel médical était physiquement épuisé et psychologiquement déprimé. Ils devaient travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des blessés.

« Il n’y avait pas assez d’air là-dedans. Il n’y avait pas assez d’eau potable, de nourriture ou de soleil. »

Image:

Des soldats ukrainiens blessés lors de combats contre les forces russes posent pour un photographe le 10 mai 2022. Photo : AP



Les combattants d’Azovstal déposent les armes

La défense de Marioupol est déjà entrée dans l’histoire, les derniers soldats ukrainiens ayant résisté pendant des semaines dans les ruines de leur ville.

Finalement, le président Volodymyr Zelensky a donné l’ordre à tous ceux qui restaient dans les aciéries de se rendre.

Selon Yevgen, « cette ordonnance a sauvé la vie de plus de 2 500 personnes ».

Image:

Un soldat ukrainien se tient à l’intérieur de l’usine en ruine d’Azovstal avant la reddition. Photo : AP



Le 20 mai, après plus de 80 jours de résistance, les derniers combattants ukrainiens déposent les armes. Ceux qui avaient défendu les aciéries furent salués en héros par leur gouvernement.

Ils ont été crédités d’avoir immobilisé les troupes russes pendant des semaines, faisant gagner du temps aux forces ukrainiennes ailleurs pour se regrouper et se réarmer.

Quatre mois comme prisonnier de guerre

Après leur reddition, tout espoir que lui et ses collègues seraient immédiatement renvoyés en Ukraine ou qu’ils se verraient accorder des droits conformes à leur statut de professionnels de la santé en vertu des règles de la guerre ont été anéantis.

« La Russie n’a pas suivi la Convention de Genève. Elle a violé toutes les règles », a-t-il déclaré.

« Tout notre personnel médical, y compris les infirmières et les médecins militaires, a été pris en otage. »

Image:

Des militaires ukrainiens quittant l’aciérie après la capitulation. Photo : AP



Yevgen dit qu’il a été retenu captif pendant un total de quatre mois. Il a été fait prisonnier le 20 mai – il se souvient de la date car c’est l’anniversaire de sa femme – jusqu’au 20 septembre, date à laquelle il a été relâché sur le territoire sous contrôle ukrainien.

« Il est difficile de décrire les sentiments que j’ai ressentis pendant cette période », a-t-il déclaré.

« Je ressens de l’amertume et je suis désolé pour les infirmières et le personnel médical qui se trouvent toujours sur le territoire sous contrôle russe, illégalement détenus comme prisonniers de guerre. »

Projet Heart of Azovstal

Yevgen a pu rentrer chez lui. Il travaille maintenant de nouveau dans un hôpital où il soigne des soldats blessés.

Il promeut également le projet Heart of Azovstal, une initiative lancée par le milliardaire ukrainien Rinat Akhmetov pour soutenir les personnes qui ont aidé à défendre Marioupol et les familles de ceux qui sont encore en captivité.

Le projet comprend des programmes de traitement et de réadaptation conçus pour répondre aux divers besoins des soldats et de leurs familles et les aider à retrouver un mode de vie civil.

En repensant aux événements d’il y a 12 mois, Yevgen dit qu’il est difficile de penser à ce qui s’est passé. Mais, ajoute-t-il, s’il pouvait revenir en mars 2022, il recommencerait.

« Les régions de Mariupol, Donetsk et Louhansk et la Crimée – c’est notre patrie et nous devons la défendre. »