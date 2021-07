« Ça fait bouillir mon sang »

Tom Sermanni a visé deux clubs de la NWSL d’affilée au sujet de son intention de libérer des joueurs pour les Jeux olympiques. LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

L’entraîneur néo-zélandais féminin Tom Sermanni s’en est pris aux clubs de la NWSL Orlando Pride et North Carolina Courage après avoir bloqué la libération des internationales néo-zélandaises Ali Riley et Abby Erceg avant les Jeux Olympiques.

Le capitaine Riley et son coéquipier Erceg figureront pour leurs clubs respectifs dans la NWSL ce week-end après que les deux se soient vu refuser la libération pour rejoindre l’équipe néo-zélandaise. Riley d’Orlando Pride et Erceg de North Carolina Courage sont les deux seuls athlètes olympiques de ces clubs à ne pas avoir obtenu de congé olympique avant les matchs du week-end.

Notant l’absence des Brésiliennes Debinha (Courage) et de Marta (Fierté) six fois Joueuse mondiale de l’année de la FIFA, de la liste des clubs avant les matchs du week-end, ESPN a contacté Sermanni pour lui demander pourquoi deux de ses joueurs vedettes étaient encore aux États-Unis ce fin de semaine.

« C’est scandaleux », a déclaré Sermanni.

« Ces athlètes vont tous au même tournoi majeur et ces clubs ont libéré tous les athlètes olympiques à l’exception des Néo-Zélandais. Ce n’est pas professionnel, contraire à l’éthique et montre un manque total de respect pour les joueurs et le football néo-zélandais. En fait, ça pue de discrimination.

« Nous avons demandé en mai si nous pouvions avoir nos joueurs disponibles d’ici ce week-end et on nous a dit que ces deux clubs ne les libéreraient pas. Ensuite, je vois des photos des deux joueurs brésiliens des mêmes clubs, en route pour Tokyo, et ça me fait bouillir le sang. »

L’Orlando Pride et le North Carolina Courage n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

« Marta et Debinha sont peut-être importantes pour l’équipe du Brésil, mais Ali et Abby sont cruciaux pour l’équipe de Nouvelle-Zélande, ce qui suggère que North Carolina Courage et Orlando Pride considèrent le football néo-zélandais comme sans importance, contrairement au Brésil qui est plus important. C’est complètement irrespectueux », a déclaré Sermanni.

Riley et Erceg, qui s’alignent pour leur quatrième campagne olympique, n’arriveront que lundi, leur laissant peu de temps pour se préparer pour le seul match d’échauffement de l’équipe contre la Grande-Bretagne deux jours plus tard.

« Ali et Abby viennent tous les deux de la côte est de l’Amérique, le vol durera environ 16 heures, puis à leur arrivée, ils devront s’adapter à un décalage horaire de 13 heures », a déclaré Sermanni.

« Nous n’avons qu’un match pour réunir les joueurs sur le parc avant le début des Jeux olympiques et c’est une cohorte qui n’a pas pu se rencontrer depuis 16 mois.

« Le reste des Olympiens de ces clubs jouent pour des équipes nationales qui ont eu le luxe de pouvoir jouer des matchs dans les fenêtres de la FIFA au cours de la dernière année, mais ils ne pouvaient pas donner à mes joueurs une semaine de grâce. Un seul match – c’est ridicule. »

Il s’agit du dernier tournoi de Sermanni à la tête des Football Ferns, l’Écossais expérimenté ayant démissionné après les Jeux olympiques.

Sermanni est déjà sans la défenseure Rebekah Stott, qui a récemment terminé avec succès un traitement contre le lymphome de Hodgkin, et la milieu de terrain du centurion Rosie White, qui s’est retirée pour un problème de santé.

« C’est injuste que les joueurs n’aient pas été traités équitablement et c’est une mauvaise réflexion sur l’éthique et le professionnalisme du club. Ce n’est pas ce que j’attends d’une organisation comme Orlando City », a-t-il ajouté.

Les Football Ferns évoluent dans le groupe G et affronteront la Suède, les États-Unis et l’Australie. Leur campagne débute contre l’Australie le mercredi 21 juillet.