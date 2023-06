Ça faisait du bien de se soucier de ma communauté – avant d’être envoyé dans un cul-de-sac moral | Rachel Cooke

jen Sheffield, ma ville natale, le conseil s’est enfin excusé d’avoir trompé le public, les médias et les tribunaux lors du différend sur sa campagne insondablement stupide et vicieuse visant à abattre 17 500 arbres de rue de la ville, dont il accepte maintenant qu’ils étaient parfaitement en bonne santé. Ce développement est, bien sûr, le bienvenu, s’il est attendu depuis longtemps. Mais ça ne change vraiment rien. Qui pourra jamais oublier les tronçonneuses ? Les tilleuls et les sycomores bien-aimés ont disparu. La plupart d’entre nous seront morts depuis longtemps avant que leurs remplaçants n’atteignent la maturité.

En repensant à cette affaire horrible et inutile, je suis frappé par les accusations par défaut de nimbyisme de la part du conseil, une attitude qui persiste encore aujourd’hui. Dans sa déclaration, il a déclaré qu’il avait présenté à tort ceux qui ont protesté contre la destruction comme « principalement intéressés uniquement par leurs propres rues ».

Je sais que c’est vrai; la plupart des militants se souciaient des quartiers bien au-delà du leur. Mais je me demande aussi pourquoi le conseil pense qu’il pourrait être moralement douteux pour une personne de s’inquiéter de sa propre rue ? N’est-ce pas là que commence la communauté ? Chaque rue fait partie d’un village – Sheffield est connu pour être un ensemble de villages – et ces villages constituent la ville.

Les conseils, me semble-t-il, ne déploient le mot communauté que quand cela leur convient. Récemment, j’ai attendu une heure à la bibliothèque pour parler à notre conseiller (du travail) des zones à faible trafic. En tant que personne favorable aux LTZ, mais qui se retrouve prise en sandwich entre deux d’entre eux, je voulais savoir comment on décide qui bénéficiera de tels régimes, et qui en seront les victimes. Mais à partir du moment où j’ai ouvert la bouche, j’ai compris que je perdais mon souffle. Poser des questions, sans parler d’avoir des sentiments, sur l’endroit où vous vivez est de plus en plus présenté comme un pur intérêt personnel par les politiciens de gauche, l’idée étant, je pense, que si vous faites en sorte que les gens (vos propres électeurs !) se sentent méchants et inconsidérés, la honte les fera taire, et vous pourrez alors continuer à faire ce que vous voudrez.

Aux amis absents

Beaucoup manqué : la fondatrice de Virago, Carmen Callil. Photographie: Eamonn McCabe / The Guardian

À une fête à Soho pour célébrer le 50e anniversaire des livres Virago, et quel plaisir de me retrouver coincé entre deux des écrivains que j’admire le plus, Hermione Lee et Sarah Waters. Les invités ont été invités à porter du vert en l’honneur de la célèbre livrée de Virago, et je ressemble à un joyeux Pacer – le bonbon à la menthe qui a cessé sa production en 1985 – dans une robe à rayures blanches et sauge. Mais il y a une douloureuse absence : mon amie Carmen Callil, la fondatrice de l’éditeur, décédée l’an dernier.

Plus d’une fois, j’imagine que j’entends le son de son rire. Comme j’aimerais qu’elle soit dans cette salle chaude et bondée pour faire des présentations sauvages et des déclarations encore plus sauvages – et que nous puissions bavarder sur cet incroyable rassemblement de femmes (et quelques hommes) ensemble plus tard.

Réserves sérieuses

Vous êtes réservé… Photographie : 10 000 heures/Getty Images

Les messages névrotiques que nous recevons avant presque toutes les visites dans un restaurant – votre réservation approche ; veuillez confirmer votre réservation ; merci d’avoir confirmé votre réservation – sont toujours ennuyeux. Mais le silence n’est plus bon non plus, car il induit son propre névrosisme.

N’ayant aucune nouvelle depuis que j’ai réservé une table dans un nouveau restaurant grec, je décide de les appeler. Un homme décroche. « J’aimerais confirmer une réservation », dis-je. « Quoi? » il demande. « Euh, j’espère confirmer une réservation, » je répète, augmentant d’un cran la luminosité de ma voix. « D’accord », répond-il. Je parcours les détails. Silence, puis : « A demain. »

Comment rafraîchissant! Je pense, en raccrochant. Je dois chasser de mon esprit l’idée que notre réserve n’est peut-être aussi réelle que l’Atlantide ou le Jardin des Hespérides.

Rachel Cooke est une chroniqueuse d’Observer

