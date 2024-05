« Ça doit être »… Le jeune de Chelsea nomme son joueur préféré dans l’équipe première de Mauricio Pochettino

Tyrique George, la star de l’académie de Chelsea a été récemment interrogé sur son joueur préféré dans l’équipe de Mauricio Pochettino.

Chelsea n’a pas connu la meilleure saison, mais les Blues comptent encore des footballeurs extrêmement doués au sein du club.

Cette saison, Cole Palmer a évidemment été l’individu le plus marquant, mais Nicolas Jackson a également fait preuve de beaucoup de talent, même s’il n’a pas été l’attaquant le plus clinique devant le but.

Le joueur de 22 ans a marqué 17 fois en 42 sorties, il n’a donc pas été si mauvais.

Quant à Palmer, il a marqué à 24 reprises et a été salué comme « l’un des meilleurs » joueurs du monde par le capitaine Reece James.

Photo de Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Tyrique George nomme son joueur préféré de Chelsea

Dans le passé, George a idolâtré la légende de Chelsea, Eden Hazard.

Pour l’instant, cependant, le jeune attaquant admire Palmer.

Interrogé sur son joueur préféré de Chelsea, George a répondu le site officiel du club: « En grandissant, probablement Hazard, habile, joie à regarder.

« Actuellement, ce doit être Cole Palmer, il marque beaucoup de buts. »

Cole Palmer, le meilleur buteur de Chelsea

Palmer a marqué beaucoup de buts cette saison et est en tête du classement de son club.

Vingt et un de ses buts ont eu lieu en Premier League, ce qui est vraiment impressionnant. Il a également délivré 10 passes décisives dans l’élite, démontrant son efficacité en attaque.

Même si cette saison n’a pas été formidable pour Chelsea, qui a raté la qualification pour la Ligue des Champions, ils pourraient quand même finir sixième.

Cela dépend pratiquement de Palmer et s’il se comporte à nouveau comme ça la saison prochaine dans une équipe de Chelsea qui dispose de tous ses joueurs clés, ils pourront peut-être aller plus loin que la qualification en Ligue Europa.

Ce sera à l’international anglais de prouver qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé. Mais la qualité a été là pour que tout le monde puisse le voir cette saison, donc cela ne devrait pas être le cas.

