« Ça commence au sommet »: un trio anglais victime d’abus racistes après avoir manqué les pénalités lors de la défaite de l’Euro 2020 – et certains blâment le Premier ministre Boris Johnson

Les Trois Lions avaient captivé une nation avec leur campagne courageuse qui les a vus atteindre leur première finale depuis 55 ans.

Cependant, la finale à Wembley s’est terminée par une agonie familière pour les fans anglais alors que leur équipe s’est inclinée en fusillade alors que Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous raté leurs efforts de tir au but.

LIRE LA SUITE: L’attente angoissante de l’Angleterre pour la gloire se poursuit alors que l’Italie remporte l’Euro 2020 aux tirs au but à Wembley

Avec les trois joueurs d’origine noire ou métisse, ils ont reçu en quelques minutes des injures racistes de la part des coins les plus sombres d’Internet sur les réseaux sociaux, ce qui a provoqué un « horrifié » FA pour faire une déclaration.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous été victimes d’abus racistes sur les réseaux sociaux après #FR‘s #EURO2020 défaite finale contre #ITA.Tort. Répugnant. Inacceptable. Cela DOIT S’ARRÊTER. pic.twitter.com/iZfgbxl5dT – Objectif (@goal) 12 juillet 2021

« Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe », a ajouté l’instance dirigeante du football anglais.

« Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable.

« Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles.

« Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leurs plateformes de ce type d’abus odieux. »

Nous sommes dégoûtés que certains membres de notre équipe – qui ont tout donné pour le maillot cet été – aient été victimes d’abus discriminatoires en ligne après le match de ce soir. Nous sommes solidaires de nos joueurs ❤️ https://t.co/1Ce48XRHEl – Angleterre (@Angleterre) 12 juillet 2021

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également abordé la question en déclarant : « Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’être victime d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

« Les responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-mêmes. »

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré qu’elle était « dégoûtée » que les joueurs anglais « qui ont tant donné pour notre pays cet été ont fait l’objet d’injures racistes sur les réseaux sociaux ».

« Cela n’a pas sa place dans notre pays et je soutiens la police pour tenir les responsables responsables », elle a ajouté.

Pourtant, le couple d’hommes politiques a rapidement été accusé d’hypocrisie par ses détracteurs.

Plus tôt dans le tournoi, lorsque l’Angleterre a mis le genou à terre, ils ont séparément refusé de condamner ceux qui ont hué l’action et ont déclaré qu’ils ne croyaient pas à la politique gestuelle malgré le fait qu’ils portaient ensuite le maillot des Trois Lions en public et, dans le cas de Johnson. , couvrez le 10 Downing Street à St George’s Flags and Bunting.

Pas surprenant qu’il y ait des racistes dans notre société lorsque le Premier ministre a encouragé à huer les joueurs en prenant le genou, puis a mis un maillot anglais et a fait semblant d’être un fan. Un leadership approprié associé à ceux qui ont des voix et des plateformes qui les utilisent pour le bien pourraient commencer à changer les choses. – Adrian Durham (@talkSPORTDrive) 12 juillet 2021

« Ce n’est pas surprenant qu’il y ait des racistes dans notre société lorsque le Premier ministre a encouragé à huer les joueurs en prenant le genou, puis a mis un maillot anglais et a fait semblant d’être un fan », a-t-il ajouté. a déclaré un commentateur.

« Un leadership approprié associé à ceux qui ont des voix et des plates-formes les utilisant pour le bien pourraient commencer à changer les choses. »

Faisant une apparition sur Sky News, la légende de Manchester United et expert de la télévision Gary Neville, qui a longtemps critiqué le gouvernement conservateur au pouvoir, a commencé par dire : « Je lis juste vos dernières nouvelles et ça dit » Le Premier ministre condamne les abus racistes contre les joueurs anglais. »



Mettez-vous à la poubelle. Comment oses-tu. https://t.co/kU6DL4erc5 – Duane Holmes (@DuaneHolmes) 12 juillet 2021

« Le Premier ministre a déclaré qu’il était normal que la population de ce pays hue les joueurs qui essayaient de promouvoir l’égalité et de se défendre contre le racisme », a-t-il ajouté. Neville continua.

« Il y a deux ou trois semaines, nous avions un manager en qui je pense que tout le monde dans ce pays a confiance, un leader en qui tout le monde dans ce pays a confiance.

«Nous avons eu des joueurs alignés pendant cinq jours au rebond, nous disant qu’ils se mettaient à genoux contre le racisme et pour promouvoir l’égalité.

« Nous avons eu des ministres de haut rang, y compris le Premier ministre de ce pays, qui ont déclaré qu’il était normal que notre population les hue pour avoir pris le genou contre le racisme et promouvoir l’égalité.

Gary Neville sur Sky News: « Je lis juste vos dernières nouvelles et il est dit » Le Premier ministre condamne les abus racistes contre les joueurs anglais » … le Premier ministre a déclaré qu’il était acceptable que la population de ce pays hue les joueurs qui essayaient promouvoir l’égalité et défendre contre le racisme.’ – Samuel Luckhurst (@samuellluckhurst) 12 juillet 2021

« Ça commence en haut. À ton avis, que va-t-il se passer en dessous dans la vie ? » Il a demandé.

« Les parents font quelque chose, les enfants suivent. Pourquoi sommes-nous encore surpris par cela? Sérieusement, vous devez regarder les racines de cela.

« Il y a eu tellement de divisions dans ce pays au cours des deux ou trois dernières années. La façon dont le Brexit a été débattu. Pas le Brexit lui-même, reste ou laisse, la façon dont il a été débattu. Cela favorise la division.

« La prise de genou au cours du mois dernier contre le racisme a été ridiculisée par nos hauts responsables gouvernementaux.

Gary Neville : « Je savais qu’à la minute où Rashford, Saka et Sancho ont manqué, je savais que nous allions nous réveiller avec des gros titres parlant d’abus racistes. Les personnes impliquées doivent assumer leurs responsabilités, les sociétés de médias sociaux doivent commencer à faire quelque chose, l’UEFA doit commencer à faire quelque chose » – Gurjit (@GurjitAFC) 12 juillet 2021

« Quand on est victime d’abus racistes après un match de football à la fin d’un tournoi, je m’y attends malheureusement parce que ça existe, et c’est en fait promu par le Premier ministre, qui a qualifié les femmes musulmanes de boîtes aux lettres, [and] ils ont dit qu’ils ressemblaient à des boîtes aux lettres », Neville mis en évidence.

« Je m’attendais à ce que la minute où les trois joueurs manqués manquent. Le fait est qu’il y a évidemment un problème dans le football, il y a un problème dans la société où nous pensons qu’il est essentiellement acceptable de critiquer les joueurs pour des actions sportives en raison de la couleur de leur peau. »