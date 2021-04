Mercredi, Jim Cramer de CNBC a donné son pronostic sur le marché, de nombreuses actions n’ayant pas réussi à gagner du terrain après des rapports trimestriels positifs.

« La plupart des actions n’obtiennent tout simplement pas beaucoup d’action pour ce qu’elles font, en partie parce que, eh bien, le marché a connu une course miraculeuse », a déclaré l’hôte de « Mad Money ». « Cela fait que tout semble être un bâilleur, et ça commence à me déranger. »

Cramer a souligné le manque d’élan dans les transactions sur les actions des fabricants de puces Advanced Micro Devices, des banques et des produits de consommation après avoir publié leurs chiffres respectifs.

Les actions d’AMD ont baissé de 1,40% à 84,02 dollars mercredi, un jour après que la société a annoncé un trimestre que Cramer a qualifié de « stupéfiant ». Depuis la révélation des résultats du premier trimestre il y a deux semaines, les actions de JPMorgan ont glissé de 1,2%, tandis que des noms comme Citigroup et Bank of America ont gagné peu ou pas depuis leurs rapports.

Pendant ce temps, les actions d’Apple et de Facebook ont ​​bondi d’environ 4% et 6%, respectivement, dans le trading post-marché mercredi après avoir annoncé de solides résultats des trois premiers mois de l’année.

«À moins que votre entreprise ne soit un énorme bénéficiaire de la grande réouverture, personne ne s’en soucie», a déclaré Cramer. « Même dans ce cas, vous devez offrir une énorme surprise à la hausse – pas seulement une surprise à la hausse régulière – pour attirer l’attention de ce marché. »

Divulgation: la fiducie caritative de Cramer détient des actions d’Apple et d’Advanced Micro Devices.