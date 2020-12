Le bilan initial de la blessure à la cheville gauche de Neymar est « rassurant », a déclaré lundi le Paris Saint-Germain tandis que Neymar lui-même s’est dit reconnaissant car la blessure « aurait pu être pire ».

L’attaquant brésilien a été interrompu dimanche dans le temps d’arrêt lorsque le PSG s’est incliné à domicile contre Lyon 1-0 pour reculer à la troisième place du championnat français.

Après des craintes immédiates d’une blessure grave, le PSG a déclaré que Neymar s’était foulé la cheville. Il subira d’autres examens dans 48 heures, a ajouté le club.

« Cela aurait pu être pire, mais une fois de plus, Dieu m’a sauvé de quelque chose de grave. Maintenant, je veux récupérer et revenir le plus tôt possible », a écrit Neymar sur ses histoires Instagram lundi.

Neymar a été blessé à la septième minute du temps additionnel au Parc des Princes à la suite d’un tacle dur de Thiago Mendes, qui a ensuite reçu un carton rouge.

La quatrième défaite de la saison du PSG a placé Lille au sommet après avoir battu Bordeaux 2-1.

Lyon est à la deuxième place à la différence de buts, tandis que le PSG est à un point de retard en troisième.