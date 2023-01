CA Aspirant Pens déplace le fil Twitter après avoir échoué à l’examen

Il est naturel de se sentir sous pression avant les examens, mais il est totalement inacceptable de se blâmer après être tombé à plat dans l’un d’entre eux. Après tout, ce ne sont pas les résultats qui décident de votre avenir, ce sont vos efforts, votre travail acharné et votre détermination qui vous font tenir debout et vous préparent à combattre le monde amer avec persévérance. Nous savons que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais ne le croiriez-vous toujours pas si une étudiante elle-même racontait et acceptait l’échec devant le monde et le prenait comme une inspiration pour reculer plus fort ? Qu’est-ce qui aurait pu être mieux que ça ? Une aspirante CA s’est rendue sur les médias sociaux pour partager son point de vue inspirant sur l’échec de l’examen final organisé par l’Institut des comptables agréés de l’Inde.

Un étudiant nommé Shruti Tayal s’est présenté à l’examen CA Final Group-1 mais a échoué par 12 points. Mais cela ne l’a pas empêchée de croire en elle et en ses efforts, ce qui est, en effet, louable ! Partageant la capture d’écran de sa feuille de notes, Shruti a écrit: “Alors oui, j’ai échoué de 12 points. Mais ça ne veut pas dire que j’avais mis moins d’efforts ou que je ne le méritais pas. Parfois, nous nous battons à travers tout, mais à la fin, nous ne pouvons pas lutter contre notre propre destin.” Elle a raconté son histoire, “Je tombe et je me redresse à nouveau…” ce qui semblerait facile aux gens. «Mais honnêtement, il faut chaque once de sang pour tomber et reculer. Accepter le fait que vous mettez votre 100% et pourtant le temps n’était pas à vos côtés, c’est comme l’enfer », a ajouté Shruti.

Alors oui, j’ai échoué de 12 points. Mais ça ne veut pas dire que j’avais mis moins d’efforts ou que je ne le méritais pas. Parfois, nous nous battons à travers tout, mais à la fin nous ne pouvons pas lutter contre notre propre destin. pic.twitter.com/GZR1LwrVK9— Shruti (@Shruti_tayal04) 12 janvier 2023

Quand une personne réussit et qu’elle raconte son échec, c’est plus facile qu’une personne qui traverse un échec et l’accepte à haute voix devant le monde, car le fait est que l’échec ne diminue pas votre valeur, il vous rend simplement plus fort. Shruti (@Shruti_tayal04) 12 janvier 2023

Traverser un échec et l’accepter haut et fort est ce en quoi Shruti croit, car elle inspire les autres à persévérer et à ne jamais abandonner. Elle a dit, à juste titre, “L’échec ne diminue pas votre valeur” et a poursuivi en remarquant comment le fait d’avoir été infectée par une intoxication alimentaire lors de sa précédente tentative avait fait obstacle à son succès. Elle s’est alors exclamée que justifier ses tentatives n’était pas la solution. point là, l’accent était plutôt mis sur “peu importe ce que vous faites, (parfois) le temps ne vous appartient pas”.

Mais ne t’arrête pas, un jour ce sera à toi, rien qu’à toi. Et ce jour-là, peu importe à quel point les choses sont défavorables, vous réussirez toujours.— Shruti (@Shruti_tayal04) 12 janvier 2023

Aussi pour les gens qui voulaient savoir à quel point j’ai échoué, je n’ai pas de place pour vous dans ma vie. J’ai quelqu’un de plus puissant dans ma vie que vous les gars, et c’est moi, moi-même et tant que je n’ai pas besoin de putain de corps pour me consoler et me plaindre.— Shruti (@Shruti_tayal04) 12 janvier 2023

Mais, mon ami, ce n’est pas la fin du monde. Shruti a poursuivi en expliquant qu’il y aura un jour où vous réussirez, peu importe à quel point les choses se révèlent défavorables ! Elle a ensuite terminé sa note de motivation avec un message puissant qui disait: “J’ai quelqu’un de plus puissant dans ma vie que vous les gars, et c’est moi, moi-même et tant que je n’ai pas besoin de putain de corps pour me consoler et me plaindre.”

Elle a définitivement prouvé qu’il faut du cran pour accepter ses échecs devant une société qui n’acclame que ceux qui réussissent ! Bientôt, d’autres ont commencé à partager leurs propres résultats d’examen et les expériences qu’ils ont rencontrées après avoir échoué dans l’un ou l’autre.

