“Ça affecte ma santé mentale”

Le drame familial Sooryavansham d’Amitabh Bachchan est l’un des films les plus regardés sur Sony Max. Jusqu’à présent, il y a eu d’innombrables rediffusions du film, et il a même atteint le statut de culte. Au fil des ans, la diffusion du film sur Sony Max est devenue une référence de la culture pop et a même inspiré plusieurs mèmes.

Au milieu de la popularité massive, un téléspectateur est frustré par la diffusion de Sooryavansham sur la chaîne. Ainsi, il a rédigé une lettre hilarante, posant des questions honnêtes et brûlantes liées au film de Bachchan.

La lettre rédigée en hindi dit “Nivedan hai ki aapke channel ko Sooryavansham long métrage ke télédiffusé ka theka prapt hua hai, aapki krupa se hum aur humara parivar Heera Thakur aur unke parivar (Radha, Gauri, etc.) ko aache se jaan chuke hai. Chaîne aapke principale se yeh jaanna chahta hoon ki chaîne aapka ab tak kitni baar iss film ka prasaran kar chuka hai ? Bhavishya mein kitni baar aur iss film aur télédiffusion kiya jayega. Yadi humari maansik stithi pe iska viprit asar (paagalpan) aata hai . Toh iska jimmedar kaun hoga? Krupa suchna dene ka kasth kare. (Votre chaîne détient les droits de visionnage du film. Ma famille et moi connaissons bien Heera Thakur et sa famille. Je veux savoir combien de fois vous avez télédiffusé le film. De plus, combien de fois diffuserez-vous également à l’avenir ? Si le film affecte notre santé mentale, qui devrions-nous considérer comme responsable ? Veuillez me le faire savoir).

Voici la lettre





Dans les 30 minutes suivant la mise en ligne, plusieurs internautes ont parlé de la lettre et ont dit : “Je ressens ta douleur, mon frère.” Un utilisateur a écrit : “Cela ne peut arriver qu’en Inde ! La frustration d’un homme face à la diffusion répétée d’un film super fluide devient une nouvelle ! Dieu merci, mais je ressens ce que je ressens moi aussi.” Un autre utilisateur a écrit : “Ohh bhaisabh… frustration de niveau supérieur (Mec ! c’est la frustration de niveau supérieur).” Un internaute a déclaré: “Ceci vient de tous les Indiens qui regardent Sony Set Max. Bhaiya. Aur bhi 2-3 films hai wo bhi add kardo (il y a 2-3 autres films, veuillez les ajouter également).”

Pour les non-initiés, la vedette d’Amitabh Bachchan, Sooryavansham, a été publiée avec des critiques mitigées et a continué à sous-performer au box-office. Cependant, le film est devenu un super succès sur le satellite.