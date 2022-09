Ça a l’air malade ? Une nouvelle technologie d’IA pourrait dire s’il s’agit de COVID

19 septembre 2022 — Imaginez ceci : vous pensez que vous pourriez avoir le COVID. Vous prononcez quelques phrases dans votre téléphone. Ensuite, une application vous donne des résultats fiables en moins d’une minute.

“Tu as l’air malade” est ce que nous, les humains, pourrions dire à un ami. L’intelligence artificielle, ou IA, pourrait amener cela vers de nouvelles frontières en analysant votre voix pour détecter une infection COVID.

Une application peu coûteuse et simple pourrait être utilisée dans les pays à faible revenu ou pour filtrer les foules lors de concerts et autres grands rassemblements, selon les chercheurs.

Ce n’est que le dernier exemple d’une tendance croissante à explorer la voix comme outil de diagnostic pour détecter ou prédire les maladies.

Au cours de la dernière décennie, il a été démontré que l’analyse de la parole par IA aide à détecter la maladie de Parkinson, le trouble de stress post-traumatique, la démence et les maladies cardiaques. La recherche est si prometteuse que les National Institutes of Health viennent de lancer une nouvelle initiative pour développer l’IA pour utiliser la voix pour diagnostiquer un large éventail de conditions. Celles-ci vont des maladies respiratoires telles que la pneumonie et la MPOC au cancer du larynx et même aux accidents vasculaires cérébraux, à la SLA et aux troubles psychiatriques tels que la dépression et la schizophrénie. Les logiciels peuvent détecter des nuances que l’oreille humaine ne peut pas, disent les chercheurs.