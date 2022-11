“Ça a été une période dominante” – L’Australie affirme son statut d’équipe internationale de la ligue de rugby à battre | Actualités de la Ligue de Rugby

Les Australiens Josh Addo-Carr et James Tedesco célèbrent après avoir remporté la Coupe du monde

La ligue de rugby est un jeu simple ; 26 joueurs lancent un ballon pendant 80 minutes et, à la fin, les Australiens gagnent toujours.

En effet, les Kangourous l’ont souligné alors qu’ils remportaient un 12e triomphe en Coupe du monde de rugby à XV lors de la finale de samedi dernier avec une victoire 30-10 contre les Samoa à Old Trafford.

C’était le moyen idéal pour l’Australie de conclure son retour sur la scène internationale pour la première fois depuis une défaite surprise 16-12 contre les Tonga en 2019, n’ayant pas joué dans l’intervalle en raison de la pandémie de Covid-19.

Cette période d’inactivité avait conduit les détenteurs à n’être classés qu’au quatrième rang mondial avant le tournoi, et c’était quelque chose qui n’a pas été perdu pour le capitaine James Tedesco après qu’ils aient conservé le trophée Paul Barrière.

“Ces trois dernières années, nous n’avons pas pu jouer et mettre ce maillot et représenter l’Australie”, a déclaré Tedesco, nommé joueur du match en finale après avoir marqué deux essais.

“Donc, c’était brûlant pour beaucoup de gars de venir à cette Coupe du monde et de bien représenter. Nous l’avons fait et j’espère que notre classement a un peu augmenté après le tournoi.”

En surface, la classe des Kangourous de 2022 était l’une des équipes australiennes les plus inexpérimentées à jouer dans une Coupe du monde, avec 13 des 24 joueurs précédemment non plafonnés au niveau international – la mise en garde étant, bien sûr, que ces joueurs étaient tous aguerri par l’expérience de State of Origin et, dans certains cas, faire partie des équipes gagnantes de la grande finale de la LNR.

Tedesco a joué un rôle de premier plan dans la victoire de l’Australie en finale de la Coupe du monde contre les Samoa

Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient ensuite justifié leur statut de favoris du tournoi, prolongeant leur série d’invincibilité dans les matches de la Coupe du monde depuis la défaite finale de 2008 contre la Nouvelle-Zélande, et marquant 54 essais et n’en concédant que huit lors de leurs six matchs en Angleterre cette année.

La domination de l’Australie sur la scène internationale va cependant au-delà de la Coupe du monde. Ils n’ont pas perdu une série de tests contre un pays de ces côtes depuis le triomphe britannique des Ashes en 1970, en plus de remporter six des neuf tournois des séries Tri et Four Nations organisés entre 1999 et 2016.

L’entraîneur-chef Mal Meninga a également un record de victoires de 90,5% dans 21 matches internationaux depuis sa prise en charge en 2016, l’équipe nationale australienne détenant un pourcentage de victoires de tous les temps d’un peu moins de 71% dans les matches internationaux depuis 1908.

“Nous revenons au début des années 1970 avec les Kangourous lorsque vous parlez de notre record de victoires”, a déclaré Meninga, qui a joué dans les légendaires équipes “Invincibles” et “Imbattables” qui ont fait une tournée en Grande-Bretagne et en France en 1982 et 1986 respectivement. .

L’attente est que nous gagnions des tournois – ce n’est pas un fardeau pour nous, nous le portons avec beaucoup d’humilité et de respect. L’entraîneur-chef de l’Australie Mal Meninga

“Cela a été une période dominante pour l’équipe australienne, et je pense que nous l’acceptons très bien en tant que groupe de joueurs qui portent le maillot vert et or.

“On s’attend à ce que nous gagnions des tournois – ce n’est pas un fardeau pour nous, nous le portons avec beaucoup d’humilité et de respect.

“Nous comprenons que tout le monde ne veut pas nous voir gagner, à l’exception des supporters les plus ardents de l’Australie, mais nous l’acceptons et nous continuons à travailler.”

Ce n’est pas seulement le jeu masculin où l’Australie règne en maître, les femmes remportant elles-mêmes trois victoires consécutives en Coupe du monde alors que les Jillaroos de Kezie Apps ont dominé leurs rivaux néo-zélandais 54-4 avant la finale masculine à Manchester.

Mal Meninga a connu un grand succès avec l’Australie en tant que joueur

Au niveau des clubs également, les équipes de la LNR ont dominé le World Club Challenge au cours de la dernière décennie, où St Helens, quadruple champion de la Betfred Super League, visera à devenir la troisième équipe anglaise à le remporter depuis 2012 lorsqu’elle affrontera Penrith Panthers. à Sydney en février prochain.

Et même avec les Samoa et les Tonga rejoignant désormais les puissances établies de la Nouvelle-Zélande et de l’Angleterre en étant capables de défier les Kangourous, Meninga avait un avertissement pour quiconque avait l’ambition de renverser les détenteurs de la Coupe du monde 2025 en France.

“Ce n’est que le début pour cette équipe, je peux vous l’assurer”, a déclaré Meninga. “Tous ces gars vont être ensemble pendant les trois, quatre, cinq ou six prochaines années.”

