Le visage gravé de désespoir, l’officier angoissé tombe dans la mer alors que le fardeau de son rôle dans l’enquête sur le meurtre de Rachel Nickell pèse sur elle.

Ces photographies exclusives ont été capturées sur le tournage d’un prochain drame de Channel 4 qui détaillera comment un agent d’infiltration – connu uniquement sous le nom de code Lizzie James – s’est lié d’amitié avec le principal suspect pour l’entraîner à faire des « aveux ».

Pendant cinq mois, Lizzie, interprétée par l’actrice irlandaise Niamh Algar, 28 ans, a appelé et écrit à l’innocent solitaire Colin Stagg, même en balançant la possibilité du sexe comme appât.

Ces images exclusives d’un drame de Channel 4 concernant la tentative de piéger Colin Stagg pour le meurtre de Rachel Nickel qui a été tuée sur Wimbledon Common à Londres en juillet 1992

L’acteur irlandais Niamh Algar, 28 ans, joue l’officier Lizzie James à qui des supérieurs ont ordonné d’essayer de piéger M. Stagg dans un piège à miel en le faisant parler du meurtre de Mme Nickell

Rachel Nickell, photographiée, a été tuée devant son jeune fils sur Wimbledon Common en juillet 1992. En 2008, Robert Napper a finalement été reconnu coupable de l’homicide involontaire coupable de Mme Nickell, 23 ans. La police métropolitaine a cru Colin Stagg, à droite, qui était innocent, était coupable du crime

Il n’y a jamais eu de preuve liant M. Stagg au meurtre de Mme Nickell, qui a été poignardée 49 fois devant son jeune fils à Wimbledon Common en juillet 1992. Pourtant, il était toujours inculpé et a passé un an en détention provisoire avant que l’affaire ne s’effondre en 1994. lorsqu’un juge a déclaré que la preuve policière était irrecevable et a qualifié l’opération de piège à miel comme «répréhensible».

Ces scènes de My Name Is Lizzie ont été tournées à Leysdown Beach dans le Kent. En eux, Lizzie s’effondre en larmes avant d’errer tout habillée dans la mer. Harry Treadway incarne l’inspecteur-détective Keith Pedder, qui a dirigé l’enquête, et Eddie Marsen est le psychologue légiste Paul Britton.

Bien que l’on ne sache pas à quel stade de l’enquête ces scènes se déroulent, Lizzie a payé un lourd tribut pour son implication. En 1998, elle a pris une retraite anticipée à l’âge de 33 ans et trois ans plus tard, elle a reçu une indemnité de 125 000 £ après avoir affirmé que le Met ne l’avait pas suffisamment soutenue. En 2008, Robert Napper a finalement été reconnu coupable de l’homicide involontaire coupable de Mme Nickell, 23 ans.

Channel 4 dit que le scénario s’inspire de documents audio, vidéo et écrits inédits de l’enquête ratée et que le drame « examinera la politique sexuelle compliquée et toxique du début des années 1990 et l’obsession de la police pour le mauvais homme ».