C-SPAN et Cable News reçoivent un coup de pouce du vote du président de la Chambre

Habituellement, la couverture de la Chambre par C-SPAN est supervisée par le parti politique en charge de la chambre, qui peut contrôler ce que les téléspectateurs de C-SPAN voient et entendent.

C-SPAN est cependant autorisé à contrôler ses propres caméras lors de l’élection d’un président de la Chambre – un processus qui s’est maintenant étendu sur un quatrième jour, accordant au réseau une période de contrôle éditorial indépendant plus longue que prévu.

Le résultat a été une diffusion plus dynamique qui a capturé des moments sotto voce parmi les membres qui ne sont généralement pas vus par le grand public – et certains sont devenus viraux en ligne. Une conversation parallèle entre le représentant Matt Gaetz de Floride et la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York a attiré beaucoup d’attention en partie parce que l’équipage de C-SPAN a repéré le duo et a formé une caméra sur eux.

“D’une certaine manière, le peuple américain a profité des derniers jours en voyant des membres du Congrès dans des moments et des conversations francs”, a déclaré M. Mortman. “La semaine dernière a été une éducation civique intensive sur le fonctionnement du Congrès, et le peuple américain peut tout voir par lui-même.”