C Palace 1 – 2 So’ton

Adam Armstrong a sauté sur une erreur du gardien de but de Crystal Palace, Vicente Guaita, pour compléter le retour de Southampton lors d’une victoire 2-1 au troisième tour de la FA Cup à Selhurst Park.

Crystal Palace a dominé les premières étapes et a mérité une avance à la 14e minute grâce à Odsonne Edouard, mais Southampton a exercé plus de pression de la part des locaux avant que la tentative de centre de James Ward-Prowse sur coup franc ne soit autorisée à rebondir dans le coin par Guaita.

Le gardien du palais aurait été déçu de son échec à empêcher le premier de Southampton, mais le pire était à venir à la 68e minute car son hésitation a permis à Armstrong de bloquer un dégagement et de taper le ballon dans un filet vide.

Cette victoire donne un coup de pouce bien nécessaire au patron de Southampton, Nathan Jones, qui a subi des pressions après avoir perdu ses quatre matchs de Premier League depuis sa prise en charge en novembre, mais a maintenant remporté un match à la fois en Coupe Carabao et en FA Cup.

Plus à venir…

