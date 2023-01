C Palace 0 – 0 Newcastle

Nick Pope a réalisé l’un des arrêts de la saison jusqu’à présent, mais Newcastle n’a pas réussi à égaler l’héroïsme de son gardien de but en travaillant à un match nul et vierge à Crystal Palace et en ratant la chance de solidifier une place parmi les quatre premiers.

Bien que l’équipe d’Eddie Howe ait dominé le match, le gardien anglais Pope a refusé la conduite féroce du remplaçant Jean-Philippe Mateta avec un superbe arrêt réflexe pour faire basculer le ballon au-dessus de la barre – sous le regard du patron des Three Lions, Gareth Southgate.

Newcastle a eu de nombreuses occasions de sortir de l’impasse eux-mêmes, mais des joueurs comme Joelinton, Dan Burn, Callum Wilson et Alexander Isak ont ​​mis la plupart de leurs chances directement sur un Vicente Guaita reconnaissant dans le but de Palace.

Le partage des points suffit à ramener les Magpies à la troisième place devant Manchester United, qui pourrait reprendre cette place en évitant la défaite à Arsenal dimanche, en direct sur Sports du ciel (coup d’envoi 16h30).

Comment les Magpies ont tiré un noir – encore une fois

La première mi-temps a vu Newcastle dominer le match en termes d’occasions, mais les visiteurs se sont heurtés à une ligne arrière têtue de Palace – le gardien de but Guiata les frustrant en particulier.

Un bon travail de Joe Willock sur la gauche a permis à Miguel Almiron de se voir offrir la meilleure chance du match, mais l’ailier a frappé le filet latéral sous un angle serré au poteau arrière.

Nouvelles de l’équipe Crystal Palace a effectué quatre changements du côté qui a fait match nul 1-1 avec Manchester United. Michael Olise a été lâché sur le banc pour Jordan Ayew, tandis qu’Ebere Eze a remplacé Jean-Phillipe Mateta. Jeffrey Schlupp a commencé à la place de Will Hughes et Joel Ward a remplacé Nathaniel Clyne à l’arrière droit.

Newcastle est resté inchangé par rapport à l’équipe qui a battu Fulham 1-0 la semaine dernière. Cela signifiait que Bruno Guimaraes s’était remis à temps de sa blessure qui l’avait vu quitter le match de St James’ Park la semaine dernière en larmes.

Les Magpies, l’une des équipes les plus prolifiques sur coups de pied arrêtés de la division, ont utilisé des scénarios de ballon mort à leur avantage alors que le corner de Kieran Trippier a finalement trouvé son chemin vers Dan Burn – qui a lancé une volée directement sur Guaita.

Le gardien de but espagnol a ensuite refusé deux fois de suite à Joelinton alors qu’il tendait une main forte pour nier le Newcastle n ° 7 après avoir coupé à l’intérieur de la surface, avant de repousser une frappe à bout portant déviée d’un coin quelques instants plus tard.

Dans une mi-temps qui a vu Palace frustré d’avoir vu Marc Guehi réservé après quatre minutes tandis que Trippier et Bruno Guimaraes ont échappé aux avertissements pour des défis similaires, l’équipe locale a eu deux grandes occasions en fin de mi-temps pour prendre les devants.

Tout d’abord, Wilfried Zaha a pris le mauvais côté de Trippier mais n’a pas pu se mettre en ordre car un appel de pénalité est tombé dans l’oreille d’un sourd. Dans le corner qui en a résulté, l’arrière central Chris Richards s’est dirigé avec quelques secondes à jouer dans la mi-temps après avoir été retrouvé sans marque dans un corner.

Newcastle a poursuivi sa pression sur le but du palais après la mi-temps, avec la tête libre à bout portant de Wilson du petit corner de Trippier tombant directement dans les gants de Guaita. Joelinton a été le suivant à trouver confortablement les paumes de Guaita avec un tir enroulé à 20 mètres pendant la pause.

La créativité de Palace a été ébranlée par le retrait de Zaha en raison d’une blessure, mais les hôtes ont en fait créé l’une des meilleures chances des dernières minutes.

Notes des joueurs Palais de Cristal : Guaita (8); Ward (6), Richards (6), Guehi (7), Mitchell (6) ; Doucouré (7), Schlupp (6), Eze (7) ; Ayew (5), Edouard (6), Zaha (7) Sous-titres : Olise (6), Mateta (7), Hughes (7), Clyne (6), Ozoh (n/a) xxx : Newcastle : pape (8) ; Trippier (8), Schar (8), Botman (7), Burn (6) ; Guimarães (7), Longstaff (7), Willock (6) ; Almiron (6), Wilson (5), Joelinton (5) Sous-titres : Isak (5), Saint-Maximin (6), Murphy (n/a) Joueur du match : Kieran Trippier (Newcastle)

Une balle haute dans les airs vers Odsonne Edouard a causé des ravages parmi les défenseurs de Newcastle, avec une balle lâche trouvant Mateta qui a envoyé un entraînement râpeux vers le coin supérieur.

Seul le bras droit tendu de Pope a refusé le remplaçant des Eagles dans plus de frustration pour l’équipe timide de Patrick Vieira cette saison.

Newcastle a poussé pour un vainqueur dans les dix dernières minutes, mais Isak et Fabian Schar n’ont pu tirer qu’une fois de plus des têtes à bout portant directement sur Guaita.

Alors que le chronomètre atteignait 90, le remplaçant Allan Saint-Maximin n’a pas réussi à capitaliser sur une erreur de Palace au deuxième poteau alors que sa frappe percutante de près a été largement déviée.

C’était l’une des nombreuses occasions qui mendiaient pour Newcastle – leur troisième match nul et vierge en quatre matchs de Premier League.

Et après?

Palais de cristalLa sortie de la FA Cup signifie qu’ils ont le week-end prochain. Les Eagles reviennent en Premier League avec un voyage à Manchester United le 4 février.

Palace a ensuite un affrontement de derby à domicile pour Brighton le week-end suivant, avant un match à l’extérieur à Brentford et un affrontement à domicile avec Liverpool pour terminer leurs matchs de février.

Newcastle participer à leur première demi-finale en 18 ans en milieu de semaine alors qu’ils disputent le match aller de leur affrontement des quatre derniers de la Coupe Carabao à Southampton le mardi soir, en direct Sports du ciel.

Il n’y a pas de match de week-end entre le match retour à St James’ Park le 31 janvier, avant qu’ils ne reviennent en championnat à domicile pour West Hamvivre de Sports du ciel le 4 février, coup d’envoi à 17h30.

Les pies sont sur Football du samedi soir Sky Sports devoir pour leurs deux prochaines sorties en championnat, voyageant à Bornemouth et hébergement Liverpool les deux samedis suivants. Ils terminent février avec un affrontement à domicile contre Brighton le 25 février.