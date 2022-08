BYU interdit un fan qui a crié des insultes au joueur de volley-ball de Duke

PROVO, Utah (AP) – BYU a interdit un fan qui a crié une insulte raciale à un joueur noir de l’équipe de volley-ball de Duke lors d’un match vendredi soir, a déclaré l’université dans un communiqué samedi.

Le fan était assis dans la section étudiante de BYU mais n’était pas étudiant et a été banni de tous les sites sportifs du campus, selon le communiqué.

« Nous ne tolérerons pas un comportement de ce genre. Plus précisément, l’utilisation d’une insulte raciale lors de l’un de nos événements sportifs est absolument inacceptable et BYU Athletics adopte une approche de tolérance zéro à l’égard de ce comportement », la déclaration disait. «Nous nous excusons de tout cœur auprès de l’Université Duke et en particulier de ses étudiants-athlètes en compétition hier soir pour ce qu’ils ont vécu. Nous voulons que les événements sportifs BYU offrent un environnement sûr pour tous, et il n’y a pas de place pour des comportements comme celui-ci dans nos sites.

Duke a déclaré que son match de samedi contre Rider avait été déplacé du Smith Fieldhouse de BYU vers un autre lieu à Provo.

“D’abord et avant tout, notre priorité est le bien-être des étudiants-athlètes de Duke”, a déclaré la directrice sportive de Duke, Nina King, dans un communiqué. “Ils devraient toujours avoir la possibilité de concourir dans un environnement inclusif et antiraciste qui promeut l’égalité et le fair-play. Suite à des circonstances extrêmement malheureuses lors du match de vendredi soir à BYU, nous sommes obligés de déplacer le match d’aujourd’hui contre Rider à un endroit différent pour offrir aux deux équipes l’atmosphère la plus sûre pour la compétition.

Lesa Pamplin, candidate au poste de juge de la cour de circuit de Fort Worth, au Texas, a identifié le joueur victime de violences verbales comme étant sa filleule.

“Ma filleule est la seule partante noire de l’équipe de volley-ball des Dukes”, Pamplin a tweeté depuis son compte de campagne, ajoutant que la joueuse était qualifiée d’insulte raciale “à chaque fois qu’elle servait”. Elle a été menacée par un homme blanc qui lui a dit de la surveiller en direction du bus de l’équipe. Un policier a dû être placé à côté de leur banc.

Un e-mail envoyé à la campagne de Pamplin demandant des commentaires samedi n’a pas été immédiatement renvoyé.

Duke et BYU jouent dans un tournoi à la ronde à quatre équipes avec Rider et l’État de Washington. BYU a battu Duke 3-1 lors du match de vendredi.

The Associated Press