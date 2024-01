BYU et Big 12 annoncent le calendrier de football 2024 – BYU Athletics – Site officiel d’athlétisme

PROVO, Utah — Dans le cadre de la conférence Big 12, BYU a annoncé mardi son calendrier de football 2024.

CALENDRIER DE FOOTBALL BYU 2024 Date Adversaire Emplacement 31/08 Sud de l’Illinois Provo, Utah 9/6 à SMU Dallas, Texas 14/09 au Wyoming Laramie, Wyoming 21/09 État du Kansas Provo, Utah 28/09 à Baylor Waco, Texas 10/12 Arizona Provo, Utah 18/10 ou 19/10 État de l’Oklahoma Provo, Utah 26/10 à l’UCF Orlando Floride 11/9 en Utah Salt Lake City, Utah 16/11 Kansas Provo, Utah 23/11 dans l’État de l’Arizona Tempe, Arizona 11/30 Houston Provo, Utah

Au cours de sa deuxième année dans le Big 12, BYU affronte huit équipes qui ont disputé un match de bowling en 2023 (SMU, Wyoming, Arizona, Oklahoma State, Kansas, Kansas State, UCF, Utah). SMU a remporté l’American Athletic Conference en 2023 avant de partir pour l’Atlantic Coast Conference et Oklahoma State a participé au match de championnat Big 12. Les adversaires de BYU en 2024 avaient un record combiné l’année dernière de 90-65 (.581), les huit équipes de bowl gagnant un pourcentage de victoires de .679.

Cinq équipes inscrites au calendrier de BYU ont terminé classées dans le Top 25 final de l’Associated Press 2023, dont l’Arizona (11), l’Oklahoma State (16), le Kansas State (18), SMU (22) et le Kansas (23).

La saison dernière, le calendrier de BYU s’est classé 11e le plus difficile du classement du calendrier de Sagarin.

Avant le match du Big 12, le calendrier hors conférence des Cougars s’ouvre avec le sud de l’Illinois à domicile le 31 août pour lancer la saison. Ensuite, BYU fait face à des tests routiers au cours des semaines consécutives contre SMU, un nouveau membre de l’ACC, le vendredi 6 septembre, et contre le Wyoming le samedi 14 septembre.

Les Cougars disputeront neuf matchs de conférence Big 12, dont cinq à domicile en 2024. BYU obtiendra des matchs retour à Provo contre les adversaires sur route de 2023, Oklahoma State et Kansas – les premières visites des deux équipes au stade LaVell Edwards – et accueilleront le nouveau venu du Big 12, l’Arizona et Houston, membre de deuxième année, tout en accueillant également l’État du Kansas à Provo pour la première fois depuis 1977.

Sur la route en conférence, BYU se rend dans l’État de l’Arizona, à Baylor, à l’UCF et renouvelle sa rivalité en tant qu’ennemis de la ligue avec l’Université de l’Utah à Salt Lake City.

Le calendrier 2024 comprend également deux semaines de congé, la première au cours de la sixième semaine avant un match à domicile contre l’Arizona et la seconde au cours de la semaine 10 avant le match à Salt Lake City contre l’Utah.

Cette année, BYU n’affrontera pas la Virginie occidentale, l’État de l’Iowa, Texas Tech, TCU ou Cincinnati lors du match de saison régulière du Big 12, toutes les équipes que les Cougars ont affrontées en 2023.

La campagne à venir marque également la 100e saison de football BYU. Les Cougars ont disputé leur première saison en tant que programme universitaire en 1922. BYU n’a pas joué pendant trois saisons pendant la Seconde Guerre mondiale (1943-1945).

Les projets visant à honorer la tradition et l’histoire des 100 saisons de BYU, ainsi que les horaires de coup d’envoi et les plans de diffusion pour 2024, seront annoncés à une date ultérieure.

Pour les fans intéressés par les abonnements pour la saison 2024, veuillez remplir le Formulaire d’intérêt pour les billets de saison BYU.

Voir la Matrice de planification Big 12 pour 2024.