BYU bat l’État de l’Utah et se qualifie pour le 2e tour du tournoi de football de la NCAA

Par une nuit froide à Provo, l’équipe féminine de football BYU, tête de série numéro un, a finalement déchiffré le code de l’État de l’Utah.

Les récompenses des Cougars ? Une victoire contre les Aggies et une place pour le deuxième tour du tournoi NCAA.

BYU a marqué un but dans chaque mi-temps pour vaincre Utah State 2-0 vendredi à South Field. Cette victoire était la première des Cougars contre les Aggies lors de leurs quatre derniers matches et vengeait une défaite 1-0 à Logan il y a deux mois.

“Nous avons estimé que c’était un tirage au sort difficile d’affronter une équipe comme Utah State… en tant que tête de série n°1”, a déclaré l’entraîneur-chef de BYU, Jennifer Rockwood. «Ils nous ont donné un bon parcours. Fiers de ces filles, fiers de nos seniors, fiers de cette équipe qui s’est illustrée comme elle l’a fait et qui a vraiment contrôlé la majeure partie du match.

Kendell Petersen a donné aux Cougars une avance rapide avec un but de précision à la 10e minute après avoir effectué une passe à 30 mètres à gauche du but et dépassé un défenseur d’Aggie.

La gardienne de l’Utah State, Diera Walton, avait à peine une largeur de ballon entre elle et le poteau de but, mais c’est justement là que Petersen a envoyé un laser bas et précis, le faufilant sous Walton et dans le filet.

Ce but était le deuxième de la saison de Petersen et le quatrième de sa carrière.

“Je viens de voir l’espace, alors j’ai étendu ma touche”, a déclaré Petersen. «Jenn m’a dit que je devais garder mes tirs bas, alors j’ai essayé de le garder bas. On dirait qu’elle sait de quoi elle parle.

« Je pense que cela nous a donné une bonne chance de nous calmer une fois que nous avons marqué ce premier but. Nous avons réussi à garder le ballon, à rester détendus et à ne pas devenir frénétiques.

Bénéficiant de la meilleure attaque du pays, les Cougars ont dominé l’USU 28-7 au tir et ont eu un avantage de 12-1 sur les corner.

La gardienne de première année de BYU, Lynette Hernaez, a effectué trois arrêts lors du blanchissage.

Dans le but opposé d’Utah State, Walton, senior de cinquième année et sélection de la All-Mountain West Conference, a superbement joué avec un certain nombre d’arrêts plongeants à bout portant pour donner une chance à Utah State.

“Diera est un soldat”, a déclaré l’entraîneur de l’État de l’Utah, Manny Martins. « Les deux fois où nous sommes venus ici avec elle, il y a deux ans et aujourd’hui, elle était la meilleure joueuse sur le terrain.

« Sans vouloir enlever le mérite aux joueuses de notre adversaire, mais elle a été incroyable aujourd’hui. Si ce n’est pas pour elle, aujourd’hui le jeu nous échappe un peu plus tôt. Elle restera à jamais une légende sur notre campus.

Cependant, les Cougars ont effectivement mis le match à l’écart avec leur deuxième but à la 73e minute lorsque la senior Olivia Wade-Katoa s’est retrouvée toute seule en haut de la surface après une passe d’Ellie Boren et a envoyé une fusée du haut sous la barre transversale pour son 11e but de l’année.

“Je pense que nous sommes définitivement entrés dans ce match avec une puce sur l’épaule en sachant qu’ils nous avaient battus en saison régulière”, a déclaré Wade-Katoa.

“C’est quelque chose sur lequel nous avons travaillé toute la semaine, juste pour nous préparer à ce match et savoir ce qu’ils allaient probablement nous montrer.”

BYU a maintenant remporté ses cinq derniers matchs du premier tour du tournoi NCAA et s’améliore à 17-2-3 cette année. En tant que tête de série n°1, les Cougars accueilleront leur match de deuxième tour contre l’USC, tête de série n°8, jeudi prochain à 19 h HNR à South Field.

Avec cette défaite, Utah State termine l’année à 14-8-1, terminant deuxième à 9-2 de la saison régulière de Mountain West, mais remportant le tout premier titre du tournoi MW de l’histoire du programme.