BYU bat les Aztèques n°17 ​​dans une autre « bataille épique »

L’entraîneur de BYU, Mark Pope, a été interrogé plus tôt cette semaine sur le match annuel contre l’État de San Diego.

« Chaque année, cela se transforme en une bataille épique », a déclaré Pope. “C’est un combat de rue depuis le sommet, et cela se transforme en un superbe match de basket.”

Bataille épique, combat de rue, grand jeu. Vérifiez, vérifiez et vérifiez.

Les Cougars ont remporté celui-ci, 74-65 devant une foule nombreuse au bruyant Marriott Center vendredi soir pour infliger aux Aztèques n ° 17 seulement leur deuxième défaite contre une équipe non nommée Connecticut lors de leurs 18 derniers matchs – mais leur 31St défaite en 35 visites de tous les temps à Provo.

Aux yeux de Las Vegas et du principal organisme de mesure informatique, ce n’était pas une surprise. BYU, qui au 34e rang est entré dans la soirée à seulement 10 places du SDSU dans la métrique Kenpom, était un favori à 2 points.

Les Cougars ont grimpé au 30e rang, deux places au-dessus des Aztèques.

Une équipe qui n’a pas l’habitude de perdre regrettera néanmoins les lancers francs manqués et les occasions manquées, sachant qu’elle avait mené dans les deux mi-temps. Mais il y avait aussi la réalité de jouer avec une liste soudainement épuisée en altitude, jusqu’à huit boursiers à un moment donné – et cela comprenait deux vrais étudiants de première année, un transfert nouveau dans le système et un gars qui n’avait pas joué depuis un mois.

Le résultat : deux gars ont joué 32 minutes et un autre 36 – des sommes énormes pour une équipe au niveau de la mer que les Aztèques tentent généralement d’atténuer avec leur banc.

“Nous étions un peu à court de personnel”, a déclaré l’entraîneur Brian Dutcher, qui a largement opté pour une rotation de sept joueurs ainsi que de brèves apparitions des deux étudiants de première année. “Mais si c’est le nombre de minutes que vous devez jouer, vous devez jouer aussi fort que possible pendant ces minutes. C’est difficile en altitude, mais c’est ce que je pensais que nous devions faire.

Lamont Butler, qui en a enregistré 32, a ajouté : « Nous savions que nous devions nous endurcir et nous débarrasser. Je pensais que nous l’avions fait pour la plupart, mais en fin de compte, dans certaines périodes, nous n’y sommes pas parvenus.

Score sur les huit premières minutes de chaque mi-temps : SDSU 33, BYU 19.

Score sur les 12 dernières minutes de chaque mi-temps : BYU 55, SDSU 32.

Le moment décisif est survenu avec 3 :38 à jouer dans un match à quatre points et Campbell a transféré Jay Pal sur la ligne en tirant un contre un. Il a raté… et Reese Waters a aggravé le problème en commettant une faute sur Richie Saunders de BYU au rebond.

Les Cougars étaient dans le bonus et Saunders a réalisé les deux. Dallin Hall a vidé un sauteur lors de sa prochaine possession, et ce qui aurait pu être un écart de deux points est soudainement devenu huit – trop cette nuit pour qu’une unité de départ du SDSU visiblement épuisée puisse le surmonter.

Jaedon LeDee a mené les Aztèques (1-1) avec 21 points et sept rebonds en 32 minutes, mais il a connu des difficultés tout au long de la séquence et n’a pris qu’un seul rebond en seconde période. Reese Waters a récolté 15 points en 36 minutes, un sommet dans le match. Lamont Butler avait neuf points, mais aucun après l’entracte.

“Nous avons eu des touches de peinture dont nous n’avons pas profité”, a déclaré Dutcher. « Lamont est souvent entré là-dedans, et des choses doivent arriver quand il y entre. Il faut que ce soit une faute, que ce soit un panier ou que ce soit une passe décisive, car il est entré dans la peinture pour nous. Nous n’avons tout simplement pas semblé générer d’offensive à partir de cela.

Butler, qui a raté ses six tentatives en seconde période, a accepté.

“J’ai l’impression d’être entré dans la peinture à volonté”, a-t-il déclaré. «Je dois juste les finir. Contact ou pas, ils n’ont pas sifflé de faute. Vous devez finir.

Les Aztèques ont en fait dépassé les Cougars, de 44,8 à 42,6 pour cent. Mais les hôtes ont compensé en tirant 37 pour cent derrière l’arc (et en réalisant 10) et en écrasant le SDSU sur les planches, 42-32. Les Cougars (2-0) ont également obtenu 18 points – 16 en seconde période – de Hall en sortie de banc.

Score final sur le banc : BYU 42, SDSU 9.

Les Aztèques ont récupéré Darrion Trammell après avoir raté près de cinq semaines en raison d’une blessure à l’épaule aggravée, portant une manche à l’épaule gauche et sortant du banc pour sept points en 21 minutes. Mais ils ont gratté Miles Byrd (hanche) et Demarshay Johnson Jr. (épaule) avant la pointe, et deux autres – Cade Alger (nez cassé) et l’étudiant de première année Magoon Gwath (chirurgie de la cheville) – étaient déjà absents.

Puis, au milieu de la première mi-temps, Parrish s’est luxé un doigt de sa main droite (qui ne tirait pas) alors qu’il cherchait le ballon et a fait signe aux officiels d’arrêter le match. Il s’est immédiatement rendu aux vestiaires, et les Aztèques étaient momentanément réduits à huit. (Parrish reviendrait mais n’a tenté que quatre tirs et a terminé avec cinq points, six rebonds et quatre revirements avant de commettre une faute.)

Le SDSU a pris les premières avances de 7-0 et 15-10, mais le problème allait toujours être ce qui se passait lorsque 4 650 pieds d’altitude commençaient à faire des ravages sur les poumons et les jambes des partants.

Ou, en d’autres termes : lorsque Dutcher a été contraint de se rendre à son banc, ou ce qu’il en restait.

L’accalmie est finalement arrivée, une séquence de 6 minutes et demie sans paniers et quatre revirements. Une avance de 18-17 s’est transformée en un déficit de 29-20.

Le SDSU s’est rapproché à 33-28 à la mi-temps et a pris l’avantage sur une paire de dunks en échappée d’Elijah Saunders. Mais l’inévitable accalmie est revenue, et une séquence de 15-4 des Cougars a ramené la marge à sept et était sur la voie d’une victoire dans une série de rivalité qui risque de ne pas se renouveler.

Cela pourrait devenir une victime du passage de BYU au Big 12 et d’un calendrier de conférences meurtrier qui réduit considérablement la nécessité (et le désir) de matchs difficiles hors conférence.

“Je sais que si nous ne jouons pas à ce jeu, je vais être triste”, a déclaré le pape de BYU. «J’aime tellement le néerlandais. Il est l’un de mes entraîneurs préférés et l’un des meilleurs entraîneurs de tout le basket-ball universitaire. Il est si aimable et il a mis en place le programme le plus élitiste.

« Mais nous essayons tous les deux de composer avec la nouveauté de nos situations. J’aimerais l’avoir. Nous essayons de comprendre.

Notable

Prochaine étape : mardi à domicile contre Long Beach State, qui a été choisi pour terminer deuxième du Big West… Saunders et Parrish ont tous deux commis des fautes… LeDee a commis 10 fautes et en a maintenant 23 en deux matchs… Pour un deuxième match consécutif, les Aztèques se sont rendus planches offensives. Cal State Fullerton en avait 13 lors du premier match. BYU en avait 12… Les Cougars avaient un avantage de 15 points derrière l’arc, faisant 10 3 à cinq pour les Aztèques (qui ont tiré à 27,8 %)…

L’équipe d’officiels était à peu près aussi bonne que possible : Keith Kimble, Kip Kissinger et Brooks Wells. Kimble et Kissinger ont disputé des matchs du SDSU lors du Final Four au printemps dernier, Kimble lors du match de championnat national contre UConn, Kissinger en demi-finale contre Florida Atlantic. Kimble a terminé la saison dernière au premier rang des notes des arbitres de la métrique Kenpom. Kissinger était n°5 et Wells n°40.