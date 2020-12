SAN DIEGO: Alex Barcello a marqué 22 points et Brandon Averette a frappé un énorme 3 points avec 51 secondes à jouer pour BYU, qui a pris une avance de 17 points avant de battre le 18e État de San Diego 72-62 vendredi malgré le sommet en carrière de Matt Mitchells 35 points.

Mitchell a été remarquable en marquant 26 points en seconde période. Il a stimulé une course de 14-0 avec trois points à 3 points, puis a réussi un vol et un dunk qui l’ont égalé à 61.

Mais BYU (7-2) a repris le contrôle et a remis à San Diego State (5-1) sa première défaite. Les Aztèques ont remporté leurs 26 premiers matchs la saison dernière et ont été la dernière équipe invaincue des nations en route vers un record de 30-2.

Après que Matt Haarms ait fait un sauteur de base pour une avance de 63-61 BYU, Mitchell a effectué l’un des deux lancers francs. Averette a ensuite frappé un 3 tout droit pour mettre BYU 66-62 avec 51 secondes à jouer.

Barcello a effectué quatre lancers francs dans les 35 dernières secondes, pris en sandwich autour d’un 3 raté par Mitchell, et Connor Harding a fait deux lancers francs pour les Cougars, qui avaient une avance de rebond de 40-26.

Haarms et Averette ont marqué 10 points chacun.

Jordan Schakel n’a eu que trois points sur 1 tir sur 9 après avoir marqué un sommet en carrière de 25 points lors d’une victoire de 80-68 à Arizona State le 10 décembre.

La plus grande avance de BYU était de 35-18 à la fin de la première mi-temps avant que Mitchell ne fasse deux lancers francs pour porter le score à 35-20 à la mi-temps. Le SDSU n’a tiré que 25 pour cent et a réalisé huit chiffres d’affaires dans les 20 premières minutes. Schakel n’a eu aucun point et a raté ses deux seuls tirs.

GRANDE IMAGE

BYU: Les Cougars ont utilisé une impressionnante attaque en demi-terrain pour rester devant les Aztèques en seconde période. À la fin de la première mi-temps, ils ont obtenu 3 points consécutifs de Spencer Johnson et Barcello. Les Cougars mènent la série 49-25.

État de San Diego: Les Aztèques ne pouvaient pas gérer la taille des BYU au début. Ils n’ont tiré que 25% et ont réalisé huit chiffres d’affaires au premier semestre.

SUIVANT

BYU: accueille le Texas Southern lundi soir.

État de San Diego: affronte Saint Marys à Cal Poly SLO mardi.