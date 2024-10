BYU 38-35 Oklahoma State (18 octobre 2024) Récapitulatif du match

PROVO, Utah — Jake Retzlaff a lancé une passe de touché de 35 verges à Darius Lassiter à 10 secondes de la fin et le n°13 BYU est resté invaincu, survivant à Oklahoma State 38-35 vendredi soir.

Retzlaff a maintenu l’entraînement en vie avec une passe de 8 verges à Chase Roberts aux quatrième et septième, et a organisé le jeu décisif avec une course de 27 verges au milieu. Lassiter a échappé à deux plaqueurs pour le score de feu vert des Cougars (7-0, 4-0 Big 12).

« C’est magique. C’est spirituel », a déclaré Retzlaff. « Comment ne pas être romantique à propos de ce jeu ? »

Retzlaff a lancé pour 218 verges et deux touchés. Il a également couru 81 yards et un score.

Lassiter a réalisé un sommet en carrière de 129 verges sur six attrapés, dépassant les 100 verges sur réception pour la deuxième fois en trois matchs. LJ Martin a couru pour un sommet en carrière de 120 verges et deux touchés.

Ils ont tous aidé BYU à réaliser une moyenne de 7,4 verges par jeu. Les Cougars ont marqué lors des quatre entraînements de la seconde période.

« Ces jeux ne se produisent pas par hasard », a déclaré Retzlaff. «Nous faisions ce genre de choses lors de notre promenade ce matin. Nous avons exécuté ces jeux, et nous avons exécuté presque tous les jeux que nous avons exécutés dans ces situations et les gars l’ont très bien fait.

Oklahoma State (3-4, 0-4) a perdu son quatrième match consécutif malgré un gain de 421 verges et une moyenne de 6,4 verges par jeu.

Les Cowboys ont pris les devants sur la passe de 6 verges d’Alan Bowman à Brennan Presley avec 1:13 à jouer. Cela a couronné un entraînement de 17 parties qui a duré près de 8 minutes et demie.

« Ce n’était pas typique de ce que vous voyez de notre défense », a déclaré l’entraîneur de BYU, Kalani Sitake. « Je pensais que nous travaillions un peu en freelance pour essayer de réaliser le grand jeu. »

Bowman a également capté une passe marquante en seconde période. Ollie Gordon II a couru 107 verges et deux touchés et a capté une passe de TD pour Oklahoma State.

Le quart partant des Cowboys, Garret Rangel, est reparti sur blessure juste avant la mi-temps.

BYU était mené à la mi-temps pour la deuxième fois seulement cette saison avant de marquer lors de matchs consécutifs au troisième quart pour prendre une avance de 28-21.

Les Cougars ont réalisé sept jeux consécutifs, culminant avec la course de 8 verges de Martin, pour égaliser le score. Puis, après que Tommy Prassas ait attrapé une interception en plongeon à l’Oklahoma State 44, BYU a pris la tête sur le touché de 34 verges de Keelan Marion.

Les Cowboys ont égalisé à 28 lorsque Bowman a capté une passe de 16 verges lors d’un jeu piège pour ouvrir le quatrième quart.

BYU a pris une avance de 14-7 une minute après le début du deuxième quart lorsque Tanner Wall a renvoyé une interception de 51 verges pour organiser une course d’un mètre de Martin un jeu plus tard.

Gordon a réussi des touchés consécutifs pour donner l’avantage à Oklahoma State. Il a réussi une capture de 17 verges où il s’est précipité sur un défenseur alors qu’il se dirigeait vers la zone des buts. Ensuite, Gordon a couru pour un score de 2 verges avec 32 secondes à jouer avant la mi-temps.

« Vous précipitez un peu le ballon et il s’ouvre et étend en quelque sorte la défense et vous donne l’occasion de faire autre chose », a déclaré l’entraîneur de l’Oklahoma State, Mike Gundy. « Nos concepts étaient excellents, le plan que nous avions était bon, et il a fonctionné et les joueurs l’ont exécuté. »

LES À EMPORTER

Oklahoma State : Les Cowboys ont retrouvé leur attaque de course endormie, arrachant 269 verges et deux touchés au sol. L’incapacité d’arrêter systématiquement l’offensive de BYU a annulé ces gains.

BYU : Une série inhabituelle de revirements et de tacles bâclés ont mis les Cougars dans des situations difficiles pendant la majeure partie des quatre quarts. Cela a presque miné BYU totalisant 473 verges en attaque.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Une victoire spectaculaire permettra probablement aux Cougars de progresser dans le sondage AP Top 25 dimanche.

SUIVANT

État de l’Oklahoma : à Baylor samedi prochain.

BYU : À l’UCF samedi prochain.

——

Recevez des alertes de sondage et des mises à jour sur l’AP Top 25 tout au long de la saison. S’inscrire ici. Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll et https://apnews.com/hub/college-football