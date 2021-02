Dans un nouveau développement intéressant dans la situation géopolitique / économique de plus en plus compliquée entre l’Inde et la Chine, ByteDance chercherait maintenant à vendre ses actifs indiens TikTok à son rival local et licorne Glance. Le rapport vient de Bloomberg et concerne des pourparlers de haut niveau récemment lancés et encore secrets. Nous ferons de notre mieux pour simplifier les thigs autant que possible ici.

Après que l’Inde a rendu son interdiction permanente de 59 applications chinoises, y compris TikTok dans le pays en janvier, ByteDance – la société mère chinoise de la plate-forme de partage de vidéos courtes a effectivement fermé ses opérations en Inde et s’est retirée du pays. Depuis lors, ByteDance a cherché un moyen de récupérer au moins certains de ses actifs locaux. Apparemment, l’opportunité s’est présentée. Le groupe japonais SoftBank Group Corp – le conglomérat multinational qui a tendance à apparaître assez fréquemment lors des discussions sur les grandes entreprises technologiques est apparemment un soutien à la fois à la société mère chinoise de TikTok, ByteDance et à la société mère de Glance, InMobi Pte. Par conséquent, l’intérêt de rendre à nouveau rentables les actifs locaux de TikTok est définitivement là, même si à première vue, cela ressemble à une assimilation du concurrent Glance.

Selon des sources proches du dossier, les discussions vont bien au-delà des simples relations commerciales entre entreprises. Apparemment, à la lumière des tensions persistantes entre l’Inde et la Chine, le gouvernement indien devra donner son sceau d’approbation sur un tel accord. Des sources affirment que ces dernières autorités insisteront pour que les données et technologies des utilisateurs de TikTok restent à l’intérieur des frontières de l’Inde. Les règles relativement nouvelles de la Chine sur l’exportation de technologie devraient compliquer encore plus les négociations. Après tout, il est probable que les deux gouvernements devront approuver tout accord éventuel que SoftBank sert d’intermédiaire entre ByteDance et InMobi Pte.

Les malheurs de TikTok en Inde ont commencé l’été dernier lorsque le gouvernement indien a émis des interdictions préliminaires, invoquant des menaces pour sa souveraineté et sa sécurité. À ce stade, TikTok comptait une énorme base de 200 millions d’utilisateurs en Inde et des centaines d’employés locaux. Depuis lors, la plupart de ces anciens employés se sont tournés vers les rivaux TikTok locaux, qui semblent apparaître rapidement partout dans l’espoir de combler le vide du marché. Glance or Glance Digital Experience comme son nom complet l’indique, le partenaire le plus probable dans l’accord de transfert d’actifs susmentionné est certainement l’un des plus grands noms. Sa société mère InMobi a été fondée par Naveen Tewari, ancien élève de la Harvard Business School, et est la première licorne de l’Inde – un terme qui désigne une start-up privée, évaluée à plus d’un milliard de dollars. Ce statut de licorne n’a été acquis que récemment en décembre, à la suite du début de la saga de l’interdiction de TikTok, ainsi que du financement de Google et du milliardaire Peter Thiel’s Mithril Capital vers InMobi. Le point ici étant que les grands intérêts économiques et les acteurs sont impliqués de gauche à droite.

La source