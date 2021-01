Le gouvernement indien a mis en œuvre son interdiction de TikTok et l’a rendu permanent, et aujourd’hui ByteDance est revenu a publié sa réponse. Le propriétaire de la plateforme a annoncé dans un mémo interne, acquis par Reuters, qu’il réduira la taille de son équipe de plus de 2000 personnes en Inde.

La société ne sait pas si elle reviendra dans le pays asiatique après le démarrage de son application pour «avoir participé à des activités portant atteinte à la souveraineté et à l’intégrité de l’Inde».

Le mémo indiquait que ByteDance espérait que «cette situation serait de courte durée», mais comme cela n’a pas été le cas, la société «ne peut tout simplement pas rester responsable de manière responsable tant que nos applications restent inopérantes».

Plus tard, un communiqué a déclaré que l’organisation était déçue par le fait que le gouvernement indien n’ait pas donné de directive claire sur la façon et le moment où les applications pourraient être rétablies. Le message n’a pas non plus révélé le nombre exact de personnes qui perdraient leur emploi.

L’Inde a été l’un des plus grands marchés pour TikTok, et ByteDance a établi des plans pour un milliard de dollars d’investissements dans le pays. Pourtant, à la suite d’un différend frontalier entre la Chine et l’Inde, il y a eu une tension croissante qui a finalement conduit au blocage des marchandises importées et à plus de 200 applications interdites.

