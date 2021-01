La société chinoise ByteDance réduit la taille de son équipe indienne de plus de 2000 personnes et ne sait pas quand elle fera son retour, a déclaré la société aux employés dans un mémo interne mercredi, des mois après l’interdiction de sa populaire application vidéo TikTok. Cette décision est intervenue après que l’Inde ait décidé ce mois-ci de maintenir son interdiction sur TikTok et 58 autres applications chinoises à la suite des réponses des entreprises sur des questions telles que la conformité et la confidentialité.

L’interdiction date de l’année dernière, lorsque les tensions politiques entre les voisins ont augmenté au-dessus de leur frontière contestée. « Nous espérions au départ que cette situation serait de courte durée … nous constatons que cela n’a pas été le cas », a écrit ByteDance dans la note qui a été vue par Reuters. « Nous ne pouvons tout simplement pas rester au complet de manière responsable tant que nos applications ne sont pas opérationnelles … nous ne savons pas quand nous ferons un retour en Inde. »

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’il était décevant qu’en dépit de ses efforts, elle n’ait pas reçu d’indications claires sur la manière et le moment où ses applications pourraient être rétablies. Il ne précisait pas combien d’employés perdraient leur emploi. Avant l’interdiction, l’Inde était l’un des plus grands marchés de TikTok et ByteDance en 2019 avait prévu d’investir 1 milliard de dollars en Inde. Au moment de l’interdiction de l’année dernière, le gouvernement indien a décrit les applications comme préjudiciables à «la souveraineté et l’intégrité de l’Inde». Cette décision faisait suite à une escarmouche avec les troupes chinoises sur un site frontalier contesté de l’Himalaya qui a tué 20 soldats indiens.

Aux États-Unis, la précédente administration Trump a ordonné à ByteDance de céder TikTok en invoquant des problèmes de sécurité nationale et a cherché à imposer des restrictions qui auraient effectivement interdit son utilisation. TikTok a également fait l’objet d’un examen minutieux en Australie pour tous les risques qu’il pourrait poser aux utilisateurs en raison de problèmes potentiels d’interférence étrangère et de confidentialité des données.