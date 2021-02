ByteDance explore la vente des actifs indiens TikTok à une entreprise rivale

Le chinois ByteDance explorerait la vente des activités indiennes de TikTok à une licorne rivale Glance, a rapporté samedi Bloomberg News. Les discussions, initiées par SoftBank Group Corp du Japon, sont privées, précoces et complexes, selon le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

La société mère de Glance, la société de technologie de publicité mobile InMobi, possède également l’application de courtes vidéos Roposo qui a gagné en popularité après l’interdiction de TikTok par le gouvernement indien en juillet de l’année dernière. SoftBank est un soutien d’InMobi Pte ainsi que du parent chinois de TikTok, ByteDance, ajoute le rapport.

Softbank, ByteDance et InMobi n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters. Le mois dernier, ByteDance a réduit son équipe de plus de 2000 personnes en Inde et a déclaré dans une note d’entreprise qu’elle n’était pas sûre de reprendre ses activités en Inde. Cette décision est intervenue après que l’Inde ait décidé de maintenir son interdiction sur TikTok et 58 autres applications chinoises à la suite des réponses des entreprises sur des questions telles que la conformité et la confidentialité.

Selon le rapport, le gouvernement indien insistera pour que les données des utilisateurs et la technologie de TikTok restent à l’intérieur de ses frontières si les négociations progressent.