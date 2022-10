ByteDance et Pinduoduo lancent des sites de commerce électronique à l’étranger pour défier Amazon

Le propriétaire de TikTok, ByteDance, a lancé un site Web de mode féminine appelé If Yooou. Pinduoduo a lancé un site de commerce électronique aux États-Unis appelé Temu. Les deux sociétés sont les derniers géants chinois de la technologie à chercher à percer le marché international du commerce électronique dominé par Amazon. Mike Kemp | En images | Getty Images

Pinduoduo et le propriétaire de TikTok, ByteDance, ont lancé des sites Web de commerce électronique à l’étranger au cours des derniers mois, dans le but de tenter de vendre des produits chinois à des acheteurs étrangers. Cette décision place les deux entreprises technologiques chinoises sur une trajectoire de collision avec Amazone à mesure qu’ils se développent à l’international. Pinduoduo, l’une des plus grandes entreprises chinoises de commerce électronique, a lancé le mois dernier un site d’achat américain appelé Temu, qui vend des produits dans des catégories allant de la mode au sport et à l’électronique. Quelques semaines plus tard, ByteDance, le propriétaire de l’application de courtes vidéos TikTok, dont le siège est à Pékin, a lancé un site Web de mode nommé If Yooou. Il est actuellement expédié au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, en Allemagne et en France. Les deux entreprises cherchent à reproduire le succès de Shein, la marque de mode rapide chinoise qui aurait maintenant une valeur de 100 milliards de dollars et qui a trouvé une large clientèle aux États-Unis et ailleurs. ByteDance et Pinduoduo s’appuient également sur le commerce électronique transfrontalier – vendant des produits chinois aux consommateurs étrangers. Les marchés américains et européens présentent également une opportunité de croissance. La poussée à l’étranger intervient à un moment où les géants de la technologie en Chine recherchent de nouvelles voies de croissance alors que l’économie nationale continue de faire face à des défis en raison des politiques strictes de contrôle de Covid de Pékin et de la détérioration de l’environnement macroéconomique mondial.

“Je pense que ByteDance et [Pinduoduo] saisissent l’opportunité d’appliquer leurs innovations uniques en matière de commerce social “aux marchés étrangers”, a déclaré à CNBC Jacob Cooke, PDG de WPIC, une société de technologie et de marketing de commerce électronique qui aide les marques étrangères à vendre en Chine. Pinduoduo a refusé de commenter cette histoire, tandis que ByteDance n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Stratégie e-commerce Pinduoduo et ByteDance

Les stratégies de commerce électronique transfrontalier de Pinduoduo, également connu sous le nom de PDD, et de ByteDance seront différentes compte tenu de leurs forces différentes. En Chine, PDD s’est développé rapidement en établissant des liens directs avec les fournisseurs et en offrant d’importantes remises. Cela pourrait aider lorsqu’il s’agit de trouver des produits à vendre aux États-Unis et de les vendre à bas prix. ByteDance, quant à lui, exécute TikTok, l’une des applications de médias sociaux les plus populaires au monde. Les algorithmes de ByteDance pour comprendre les consommateurs sur Tiktok, “plus le potentiel de tirer parti de l’écosystème TikTok pour le commerce, sont des avantages énormes”, a déclaré Cooke. L’entreprise chinoise n’est pas nouvelle dans le commerce électronique à l’étranger. Au Royaume-Uni, il dispose d’une fonction d’achat dans TikTok où les marques et les influenceurs réalisent des vidéos sur les produits et les utilisateurs peuvent acheter ces produits via l’application. Mais il n’a pas encore trouvé le succès.

[Pinduoduo and ByteDance] font face à une faible reconnaissance de la marque et ont besoin de gagner la confiance des utilisateurs.

Dmonstudio, un site de mode féminine que ByteDance avait précédemment lancé, a fermé ses portes après seulement quelques mois de fonctionnement. Et Fanno, un autre site de commerce électronique de ByteDance, n’a pas eu beaucoup de succès. Le shopping dit en direct est très populaire en Chine et dans certains pays d’Asie, mais il n’a pas vraiment décollé en Europe ou aux États-Unis. Financial Times a rapporté en juillet que TikTok avait abandonné son projet d’étendre sa stratégie de commerce électronique en direct en Europe et aux États-Unis Cela pourrait être une raison pour laquelle ByteDance a persisté avec un site Web d’achat en ligne pour accompagner sa stratégie d’achat TikTok. ByteDance et Pinduodudo sont de nouvelles entreprises chinoises qui cherchent à conquérir les marchés internationaux. Alibaba et JD.com les deux plus grandes entreprises chinoises de commerce électronique, se sont développées à l’étranger ces dernières années.

Défi Amazon ?

Les tentatives de ByteDance et Pinduoduo de percer le marché du e-commerce les mettent en concurrence directe avec le géant américain Amazon. Temu de PDD, qui vend des produits dans différentes catégories, cherchera à défier Amazon en termes de prix. Le site Web If Yooou de ByteDance sera en concurrence avec Amazon dans le domaine de la mode, un domaine dans lequel la société basée à Seattle a été cherche à intensifier ses efforts. Mais les deux pourraient être confrontés à un défi pour déloger la domination d’Amazon.

