HONG KONG / BEIJING: Le chinois ByteDance est en pourparlers pour racheter l’éditeur de jeux mobiles CMGE Technology Group Ltd, ont déclaré à Reuters quatre personnes ayant une connaissance directe du sujet, alors que le propriétaire de l’application vidéo courte TikTok s’efforce de renforcer son prochain pilier de croissance.

L’accord interviendrait alors que l’industrie du jeu continue de bénéficier de COVID-19[feminine contre-mesures contre la pandémie qui ont obligé les gens à rester chez eux, stimulant les téléchargements de jeux.

ByteDance prévoit d’acheter une partie ou la totalité de la participation de 27,6% dans CMGE détenue par Fairview Ridge Investment Ltd, contrôlée par le président de CMGE Xiao Jian et le vice-président Sin Hendrick, ont déclaré deux des personnes.

ByteDance cherche à offrir de 4 $ HK à 5 $ HK (0,52 $ à 0,64 $) par action pour acheter la participation, a déclaré une autre personne. La fourchette représente une prime de 30% à 62% au-dessus de la clôture de l’action lundi de 3,08 $ HK.

Xiao et Sin sont les principaux actionnaires de CMGE cotée à Hong Kong, détenant respectivement 33,9% et 32,6% par le biais d’un certain nombre d’entités, ont montré des dépôts réglementaires.

Une participation de 27,6% vaut 275 millions de dollars, selon les calculs de Reuters, sur la base de la capitalisation boursière de CMGE de 997 millions de dollars lundi.

ByteDance, huit ans, a identifié le jeu comme son prochain domaine de croissance stratégique et recherche depuis des mois des opportunités d’investissement pour développer son portefeuille de jeux, ont déclaré trois personnes.

Le leader du marché Tencent Holdings Ltd a proposé une acquisition de 1,5 milliard de dollars de Leyou Technologies Holdings Ltd en août. Cela a fait de CMGE une cible plus importante pour ByteDance, ont déclaré deux des personnes.

Une transaction réussie pourrait faire de ByteDance CMGE le premier actionnaire unique, a déclaré l’une des personnes. L’accord n’a pas encore été finalisé et est susceptible de changer, a déclaré la personne.

Les personnes ont refusé d’être identifiées car les informations ne sont pas publiques. Ni ByteDance ni CMGE n’ont répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu joindre Fairview pour commenter.

ByteDance a déjà relativement bien réussi avec les jeux mobiles occasionnels qui rapportent principalement de l’argent grâce à la publicité. Il prévoit de sortir son premier jeu «hardcore» dans le trimestre avril-juin, ont déclaré deux autres personnes connaissant le sujet.

Les jeux hardcore peuvent être une source constante de revenus car les utilisateurs ont tendance à continuer à jouer à des titres populaires pendant des années et sont prêts à acheter dans l’application pour des articles qui améliorent le jeu, tels que des armes.

CMGE possède la deuxième plus grande réserve de propriété intellectuelle parmi les sociétés de jeux chinoises après Tencent, et compte «The Legend of Sword and Fairy» et «Xuan-Yuan Sword» dans son portefeuille. Il a des accords de licence exclusifs avec ByteDance pour deux titres – «The King of Fighters: All Stars» et «One Piece: The Voyage».

ByteDance est entré dans le jeu au début de 2019 avec des titres occasionnels. À la fin de l’année dernière, 13 de ses jeux étaient devenus des succès sur l’App Store d’Apple Inc en Chine. Il a une division de jeux avec environ 2000 employés travaillant sur des jeux hardcore.