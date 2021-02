ByteDance accepte un règlement de confidentialité de 92 millions de dollars avec les utilisateurs américains de TikTok

WASHINGTON: ByteDance a accepté un règlement de recours collectif de 92 millions de dollars pour régler les réclamations relatives à la confidentialité des données de certains utilisateurs américains de TikTok, selon des documents déposés jeudi devant le tribunal de district américain de l’Illinois.

ByteDance, la société chinoise propriétaire de l’application vidéo courte TikTok qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs américains, a accepté le règlement après plus d’un an de litige.

« Bien que nous ne soyons pas d’accord avec les affirmations, plutôt que de passer par de longs litiges, nous aimerions concentrer nos efforts sur la construction d’une expérience sûre et joyeuse pour la communauté TikTok », a déclaré TikTok jeudi. Le règlement nécessite toujours l’approbation du tribunal.