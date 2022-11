Byron trouve la magie, encore une fois, marque un TD gagnant dans les dernières secondes contre Reed-Custer – Shaw Local

BYRON – Alors que l’entraîneur-chef de football de Reed-Custer, Gavin Johnston, attendait d’être interviewé à quelques mètres des fans et des joueurs de Byron partageant des câlins et des félicitations samedi, il a résumé son match revanche en quart de finale de classe 3A des Comets avec les Tigers.

“Wow, parlez d’un cas de déjà-vu”, a-t-il déclaré après que Byron ait avancé avec une victoire 32-27 au stade Everett Stine.

La saison de Reed-Custer s’est terminée il y a un an avec une passe de touché de Byron avec neuf secondes à faire sur le même terrain et presque les mêmes conditions froides et couvertes.

Cette fois, les champions en titre de l’État 3A ont utilisé un plongeon d’un mètre par l’arrière de première année Caden Considine avec 12 ticks restants au compteur pour mettre un terme à une autre saison record des Comets.

Byron (11-1) passe à un autre match revanche, celui-ci en demi-finale contre IC Catholic, qui a dominé Princeton 27-20 en prolongation. Byron a battu les Knights 15-14 l’an dernier. Reed-Custer termine la saison à 11-1.

Le demi offensif senior de Reed-Custer Josh Bohac court le long de la ligne de touche pour un touché de 40 verges à la fin du quatrième quart lors du match de quart de finale de classe 3A de samedi contre l’hôte Byron. (Chris Johnson)

“Les deux dernières années contre Reed-Custer ici … Je veux dire, que pouvez-vous dire, juste deux très bons matchs de football”, a déclaré l’entraîneur-chef de Byron, Jeff Boyer. “Nous en avons eu quelques-uns comme aujourd’hui au fil des ans qui ne se sont pas déroulés dans notre sens, donc je comprends vraiment les deux côtés d’un résultat comme celui-ci. Je me sens mal pour Reed-Custer car ils méritaient vraiment de gagner ce match autant que nous.

Reed-Custer menait à la mi-temps 15-14 mais traînait 25-15 à mi-chemin dans le troisième après une passe de TD de 34 verges de Bryon QB Braden Smith (4 sur 8, 112 verges) à Ashton Henkel (4 attrapés, 112 verges) et un But sur le terrain de 42 verges par Nick Drake.

Les Comets ont rebondi pour porter le score à 25-21 avec 49 secondes à jouer dans le troisième sur une course de 2 verges de Josh Bohac (19 courses, 115 verges), puis ont pris la tête avec 1:56 à faire sur le tiret de 40 verges de Bohac. bout droit pour faire 27-25.

«Je suis tellement extrêmement fier de ces enfants, a déclaré Johnston. «Ils se sont battus ici aujourd’hui. Nous étions en retard de 10 points au milieu du troisième quart-temps et avons trouvé des moyens de riposter et de prendre les devants.

Peyton Bradley de Reed-Custer a le ballon frappé de ses mains pour une passe incomplète de Cole Salisbury de Byron lors du match de quart de finale de classe 3A de samedi à Byron. (Chris Johnson)

« Nous avons commis des erreurs coûteuses en début de match. De manière réaliste, nous aurions pu mener 21-0 au début, mais un mauvais snap ici et une mission manquée là-bas nous ont certainement fait mal. Ils sont certainement revenus nous mordre.

Les Tigers ont commencé le parcours gagnant par leurs propres 49, mais une interférence de passe, puis une pénalité de maintien sur RC ont déplacé le ballon vers les 26 des Comets. Une troisième descente de 7 mètres par Kye Aken a déplacé le ballon vers le 1 et deux jeux plus tard – sans temps mort et sans temps mort – Considine (16 courses, 77 verges) vient d’atteindre la zone des buts.

Le quart-arrière senior de Reed-Custer, Jake McPherson, se bouscule pour un métrage supplémentaire avant d’être abattu par derrière par Jared Claunch de Byron lors du quart de finale de classe 3A de samedi à Byron. (Chris Johnson)

En première mi-temps, RC a reçu un TD de 8 verges au sol de Lucas Foote, ainsi qu’une passe de TD de 9 verges au quatrième essai de Jake McPherson (11 sur 19, 112 verges, 2 INT) à Bradley. Le score de Byron est venu sur une course de 3 verges de Smith et une passe de 48 verges de Smith à Henkel.

Reed-Custer détenait l’avantage au total des verges 330-271, dont 218-159 au sol.

Jacob Ross de Byron a eu une paire d’interceptions.

Smith a noté les similitudes entre le match de samedi et le match de l’an dernier avec Reed-Custer.

“Aujourd’hui, c’était comme le match de l’an dernier avec eux, juste deux très bonnes équipes jouant au football”, a déclaré Smith. “J’ai l’impression que la saison dernière et ici aujourd’hui, Reed-Custer avait tout autant le droit de gagner le match que nous, mais nous avons simplement eu de la chance de l’emporter.

«Lorsque vous arrivez aux séries éliminatoires, à chaque match, une équipe passe à autre chose et l’autre rentre à la maison. Reed-Custer a joué un match fantastique et était juste assez bon aujourd’hui pour pouvoir rejouer la semaine prochaine.