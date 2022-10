Byron en contrôle total depuis le début de la victoire de BNC contre l’Oregon – Shaw Local

OREGON – Avec l’arrivée de leur rival Byron en ville pour une confrontation samedi après-midi, les Hawks de l’Oregon savaient qu’ils auraient les mains pleines avec le jeu au sol efficace et efficace des Tigers.

Cette puissante attaque précipitée était évidente dès le début, alors que Byron a marqué sur ses cinq premières possessions – et a également ajouté un choix de six au premier quart – dans une victoire 48-6 au Landers-Loomis Field. Les 391 verges pour les Tigers sont tombées au sol.

“C’est énorme de commencer vite et d’avoir cette avance tôt”, a déclaré l’arrière junior Carsen Behn. “Non seulement en attaque, mais ce choix de six en défense nous a juste donné ce petit confort supplémentaire, cet oreiller, et nous a également dynamisés de ce côté du ballon.”

Les Tigers (6-1) ont ouvert le match avec un entraînement de neuf matchs et 60 verges que Behn a couronné avec une course de touché de 6 verges. Il avait 46 verges en six courses dans le lecteur alors que les Tigers continuaient à transmettre le ballon jusqu’au milieu.

“C’est du football de Byron, donc nous martelons le milieu puis commençons à aller un peu plus vers l’extérieur”, a déclaré Behn. “Avant, nous avons eu une bonne poussée, Jake Kann et Cole Wieck étaient juste en train d’étaler les enfants et de bien bouger à l’avant.”

Byron’a Carson Behn court pour un gros gain lors du match de samedi au Landers-Loomis Field dans l’Oregon. (Earleen Hinton/Shaw Media)

La défense a forcé un trois-and-out, puis Kye Aken a eu une course de 6 verges et un sprint de touché de 47 verges où il est parti du tacle gauche et a fini par dépasser la défense de l’Oregon sur la ligne de touche gauche pour une avance de 13-0 avec 6:05 restant au premier quart-temps.

La deuxième possession de l’Oregon s’est terminée par une interception de deuxième essai que Braden Smith a renvoyé 31 verges pour un score, puis Smith a réussi une autre passe pour mettre fin à la troisième série des Hawks après que l’Oregon ait remporté quelques premiers essais et se soit déplacé sur le territoire de Byron pour le premier. temps.

Les Tigers ont parcouru 65 verges en six matchs, James Cone s’écrasant à 1 mètre pour une avance de 28-0 avec 19,5 secondes à jouer au premier quart.

“Cela aide quand nous obtenons ce score défensif, mais je pensais que nos enfants étaient sortis et avaient établi le jeu de course dès le début”, a déclaré l’entraîneur de Byron, Jeff Boyer. “Nous avons vraiment établi l’arrière sur ce premier disque, et nous avons en quelque sorte ouvert tout le reste par la suite.”

L’Oregon (1-6) a réalisé son meilleur entraînement de la mi-temps pour commencer le deuxième quart, marchant 70 verges en 12 jeux vers le Byron 6. Les Hawks ont bénéficié d’une paire de pénalités d’interférence de passe sur Byron, dont la première a annulé un Touché de retour d’interception de 45 verges par Ashton Henkel.

Après qu’une passe de quatrième essai dans la zone des buts ait été incomplète, une autre interférence de passe a déplacé le ballon vers la ligne des 6 mètres et a donné à l’Oregon un autre essai de quatrième essai; cette passe est également tombée incomplète dans la zone des buts pour un revirement sur les downs.

“C’est une très bonne équipe de football, et la façon dont nous avons joué était un peu décourageante, mais c’est comme ça”, a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Broc Kundert. «Nous avons trouvé des choses que nous aimions offensivement; notre dos sur le champ arrière a plutôt bien fonctionné, donc nous nous sommes en quelque sorte tenus avec.

Josh Crandall de l’Oregon et un joueur de Byron s’attaquent à une passe lors du match de samedi au Landers-Loomis Field. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Byron a commencé l’entraînement qui a suivi avec une passe incomplète, mais Brayden Knoll a interrompu une course de 54 verges du 6 des Tigers à la ligne des 40 verges de l’Oregon, puis Henkel a couru pour 9 verges, Jacob Ross a couru pour 15 et Smith a plafonné le cinq jeux, entraînement de 94 verges avec une course de touché de 16 verges sur un gardien quart-arrière pour une avance de 35-0 avec 5:06 à faire avant la mi-temps.

L’Oregon est allé trois fois et a botté à nouveau, et Byron a couvert 53 verges en trois jeux, avec Everett Wichman sprintant au milieu pour 32 verges et une avance de 41-0 avec 2:30 à jouer en première mi-temps. Les Tigers ont ensuite pris un genou pour courir la mi-temps après un autre botté de dégagement de l’Oregon.

Byron a battu l’Oregon 327-79 en première mi-temps; 37 des verges des Hawks sont venues sur deux points de Reber et Gabe Eckerd.

“La défense a bien joué toute la saison, et je dois remercier l’entraîneur [Sean] Merci pour tout le travail qu’il a fait pour préparer ces gars pour chaque match », a déclaré Boyer. “Ils ont encore bien joué aujourd’hui.”

L’Oregon est allé à trois pour ouvrir la seconde mi-temps, et Byron a mis encore plus de sous-marins pour ses deux derniers disques. Le quart-arrière auxiliaire Ayden Shank a marqué un touché de 1 verge avec 5:35 à faire au troisième quart, puis un échappé a mis fin au dernier entraînement des Tigers avec environ 4 minutes à jouer dans le match.

Knoll a mené Byron avec 99 verges au sol, Aken en a ajouté 60 et Behn en avait 53 alors que 14 Tigers différents portaient le ballon, et neuf d’entre eux ont terminé avec des verges à deux chiffres.

L’Oregon a répondu au touché final de Byron avec sa propre frappe. Reber a eu une course de 21 verges pour convertir un troisième et 12, puis Eckerd a couru pour 10 et Jack Washburn a frappé Dalton McCammon pour un jeu de passe de 32 verges pour se rendre au Byron 12 pour terminer le troisième quart. Eckerd a eu une course de 5 verges, puis Reber a couvert les 7 derniers verges en deux jeux, mettant les Hawks sur le plateau avec une course de 4 verges avec 10:36 restants.

Jack Washburn de l’Oregon lance une passe alors que Carson Behn de Byron se précipite sur le passeur samedi au Landers-Loomis Field dans l’Oregon. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Reber a raté le match de la semaine dernière en raison d’une maladie et était heureux d’être de retour et de bien diriger le ballon contre Byron.

“Aller à l’extérieur, obtenir ce gros gain, puis la foule dans les gradins m’encourageant, c’était une sensation formidable, c’est sûr”, a-t-il déclaré à propos de sa course de 16 verges lors de sa première course. “Le simple fait de trouver un espace ouvert était la clé. Parler dans le groupe, faire bloquer les bloqueurs et faire ce qu’il faut. Nous avons fait de notre mieux, fait ce que nous pouvions et avons laissé notre cœur sur le terrain.

“Il a un équipement différent pour nous, donc c’est bien d’avoir un dos qui peut courir comme ça”, a déclaré Kundert. “Il fait la différence pour nous, et c’est bien de le revoir.”

Reber a terminé avec 74 verges en 17 courses et Eckerd a récolté 43 verges en neuf courses. Washburn a réussi 3 passes sur 13 pour 58 verges et McCammon a réussi deux attrapés pour 38 verges.

Les Hawks tournent maintenant leur attention vers Rock Falls pour un match sur route BNC vendredi à Hinders Field, à la recherche de leur deuxième victoire.

“Nous devons nous sortir celui-ci de la tête et nous préparer pour la semaine prochaine, sortir et jouer dur à Rock Falls”, a déclaré Kundert.

“Nous devons juste rester ensemble, continuer à inciter l’équipe à faire de mieux en mieux chaque semaine”, a ajouté Reber.