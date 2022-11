Byron devance Reed-Custer dans les dernières secondes pour avancer dans les séries éliminatoires 3A – Shaw Local

BYRON – Reed-Custer était plus athlétique, plus grand, talentueux et chargé de seniors que l’équipe de football de Byron Tiger le 12 novembre. Mais, les champions d’État 3A en titre possédaient l’intangible le plus important – savoir comment gagner des matchs de football.

Dans une quasi-répétition de leur victoire en quart de finale contre Reed-Custer l’an dernier, Byron a marqué avec 12 secondes à jouer pour une victoire de 32-27 dans ce que l’entraîneur du RC Gavin Johnston a qualifié de “déjà vu”.

C’était l’étudiant de première année Caden Considine qui est entré d’un mètre pour la victoire, laissant les Comets secouer la tête sur de nombreux scénarios.

Et si le RC n’avait pas tâtonné lors de son entraînement d’ouverture après que QB Jake McPherson a couru 25 verges pour donner à son équipe un premier et 10 à la ligne de 26 verges de Byron?

Avec une avance de 7-0 et tenant Byron à une paire de 3 et retraits, que se passerait-il si RC avait été capable de convertir sur une seconde et pouces du côté de Byron du terrain au lieu d’aller chercher le poignard sur le jeu suivant qui a abouti à une passe incomplète ? Deux jeux plus tard, Byron a pris le relais sur les downs.

Et si un touché de 34 verges par Ashton Henkel avait été jugé incomplet, alors qu’un officiel s’entretenait avec un autre avant l’appel final, alors que le personnel d’entraîneurs du RC protestait avec véhémence contre la décision d’une prise réussie? Même le Byron PA était confus quant à savoir s’il s’agissait ou non d’un score.

Et si McPherson n’avait pas mal géré un snap deux jeux plus tard, donnant à Byron le ballon dans la zone rouge au troisième quart, menant à un field goal critique (2-possession lead) de Nick Drake ?

Avec le vent dans le dos, que se passerait-il si RC frappait le ballon en profondeur au lieu de le squibber après avoir pris une avance de 27-25 avec un peu plus de 2 minutes à jouer, permettant un retour à la ligne des 50 mètres, préparant bien la finale lecteur d’atterrissage.

Tous ces scénarios ont contribué à la disparition des Comets, jusque-là invaincus, ainsi qu’à la capacité de jeu de Byron et aucun n’était plus grand qu’une course de 51 verges par Considine au début du deuxième quart.

Non seulement un saut a-t-il déclenché une attaque lente du Tiger, mais il a également mis en place un touché de 4 verges par le quart Braden Smith pour porter le score à 7-7.

Après avoir été dominé par RC, c’était le jeu après la longue course de Considine et Smith en est devenu le catalyseur.

Avec RC bourrant Byron sans gain sur ses deux prochains runs, Smith a pris l’air et a trouvé Ashton Henkel pour 14 et 48 verges, ce dernier un touché et une avance de 14-7 Tiger.

Avec la défense Comet empilée sur la ligne de mêlée pour arrêter leur adversaire lourd, ils devaient maintenant assouplir le schéma défensif, ouvrant le jeu au sol.

RC a repris la tête 15-14 après que McPherson ait emmené son équipe sur un entraînement de 9 jeux et 76 verges, mélangeant efficacement passe et course.

Lors de la première possession de la seconde mi-temps, ce fut une performance répétée de la combinaison Smith et Henkel (4 pour 112 verges) découpant la défense Comet. Un entraînement de 9 jeux et 63 verges a été couronné par un touché de 34 verges par Henkel.

Avec Henkel perdant la possession du ballon dans la zone des buts après l’avoir attrapé et franchi la ligne de but, il restait encore à savoir s’il en conservait la possession.

L’appel initial de toucher des roues a tenu bon et Byron a mené 22-15, RC réprimandant avec colère l’équipe d’arbitrage.

Drake a augmenté l’avance à 25-15 sur un panier de 42 verges après que Carsen Behn ait récupéré un cliché échappé de McPherson. C’était la première fois de toute la saison que RC faisait face à un tel déficit, forçant normalement une horloge en cours d’exécution en seconde période.

Avec Nick Bohac (19-115 verges) portant la charge, les Comets ont parcouru 73 verges en 13 jeux pour tirer à moins de 25-21 et c’est ainsi que le troisième quart s’est terminé.

RC a eu une chance de reprendre la tête après avoir arrêté Byron au quatrième essai et récupéré le ballon sur la ligne de 46 verges du Tiger. Jacob Ross, le plus petit joueur du terrain à 5 pieds 5 pouces, a intercepté un canard lancé par McPherson pour arrêter la menace de marquer.

RC a récupéré le ballon avec 3:23 à faire après un botté de dégagement de Tiger et c’était Bohac qui courait 40 mètres pour payer la saleté pour une avance de 27-25 Comet, alors que la grande base de fans du visiteur hurlait son approbation.

Outre le coup de pied malheureux qui a suivi le score, deux pénalités consécutives contre la défense du RC sur les tentatives de dépassement de Smith ont préparé le terrain pour le vainqueur du match de Considine.

Ce touché a complètement démoralisé Reed-Custer, avec sa meilleure équipe de l’histoire de l’école et en vue d’un titre d’État. Pendant ce temps, Byron (11-1) s’est qualifié pour les demi-finales pour la cinquième année consécutive.

Les Tigers se rendront à Elmhurst samedi pour affronter IC Catholic à 15 h.