Byron capitalise sur les revirements, les coups de Dixon – Shaw Local

BYRON – Après 2 semaines de retours en fin de match et de victoires serrées, les Dixon Dukes n’ont pas pu en faire trois de suite pour les gens qui aiment leurs fins dramatiques contre les Byron Tigers.

Le match de course des Tigers a fait son chemin contre les Dukes, les battant près de trois contre un au sol en première mi-temps pour remporter une victoire 49-14 au stade Everett Stine.

Dixon (5-3) est venu de l’arrière il y a 2 semaines pour battre Rockford Lutheran à domicile, puis a remporté une victoire en prolongation à Genoa-Kingston la semaine dernière, mais tout exploit de fin de partie était hors de question cette semaine. Byron (7-1) a amassé plus de 350 verges au sol par rapport aux 120 des Dukes et a profité des revirements des Dukes qui ont conduit à près de la moitié de ses touchés.

“C’est une bonne équipe de football”, a déclaré l’entraîneur des Dukes Jared Shaner à propos des Tigers. «Nous avons concouru au premier quart et au deuxième quart, ils nous ont en quelque sorte échappés. Nous avons bien déplacé le ballon en attaque, mais nous avons juste eu quelques revirements et nous n’avons pas pu marquer quelques fois.

Andrew Scheffler (54 ans) et Tyson Dambman (21 ans) de Dixon cherchent à arrêter Carsen Behn de Byron après un gros gain vendredi soir à Byron. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Byron a marqué le premier touché du match moins de 2 minutes après le début du match, alors que le quart-arrière senior Braden Smith a marqué sur un gardien à 19 mètres pour une avance rapide de 7-0. Cependant, les Tigers ont craché le ballon près du milieu de terrain et le secondeur junior des Dukes Hunter Vacek l’a récupéré. Les Dukes ont profité du chiffre d’affaires en marquant sur une course de 6 verges du porteur de ballon junior Aiden Wiseman pour égaliser le match avec 2:42 à faire dans le premier quart.

Les trois prochaines possessions pour les Tigres en première mi-temps, ils se sont assurés de ne pas y renoncer. Le demi offensif junior Carsen Behn a marqué sur un TD de 1 verge avec 9:02 à faire au deuxième quart pour mettre Byron devant pour de bon à 14-7, avant que Smith n’ajoute un TD de 45 verges et Ashton Henkel a marqué sur un 5 verges courir – lors de sa première course du match – pour propulser les Tigers à une avance de 28-7 à la mi-temps. Le score de Henkel est venu après que le secondeur junior Jacob Ross ait sauté sur un échappé de Dixon au Dukes 35.

Byron a amassé 215 verges au sol à la mi-temps contre les 72 de Dixon, le signaleur des Tigers représentant 109 d’entre eux sur neuf gardiens.

“Je pensais que le premier entraînement était un excellent entraînement pour nous, puis nous avons échappé le ballon et ils ont marqué, et au lieu de 14-0, nous sommes assis à 7-7”, a déclaré l’entraîneur des Tigers, Jeff Boyer. “Je pense que nous avons eu un bon deuxième quart-temps, et entrer dans la mi-temps 28-7, c’était bien.”

Le receveur large senior des Dukes Jath St. Pier a marqué le prochain TD sur une réception de 16 verges du quart-arrière junior Tyler Shaner avec 8:32 à faire au troisième quart pour réduire l’avance du Tiger à 35-14, mais c’est aussi proche qu’ils viendraient à la tête du Tigre. Après que les équipes aient échangé des bottés de dégagement, Henkel a mis fin à un entraînement de Dixon avec 16 secondes à jouer au troisième quart avec une interception d’une passe de Shaner dans la zone des buts, et l’entraînement qui a suivi s’est terminé avec le sixième TD de Byron sur une course de 4 verges de Behn à faire 42-14.

Tyler Shaner (15 ans) de Dixon suit un bloc de Peyton Dingley lors du match de vendredi contre Byron. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Le demi offensif de réserve senior James Cone a couronné le score avec une course de 3 verges avec 2:50 à jouer. La défense de Byron a battu les coureurs de Dixon huit fois dans le champ arrière, l’ailier défensif junior Kyle Jones totalisant trois plaqués pour la défaite.

Henkel a également réussi une interception supplémentaire en seconde période pour aider à tenir les Dukes à distance. Les deux attrapés ont mis fin à une sorte de crise pour lui lors des derniers matchs en défense, a-t-il déclaré.

« C’était difficile au départ, mais c’est ce à quoi vous devez vous attendre face à une équipe en séries éliminatoires », a déclaré Henkel. “Lorsque nous arriverons aux séries éliminatoires, nous verrons beaucoup de stratagèmes comme celui-ci et nous en attendons beaucoup. Donc c’était bien de voir ça contre une bonne équipe.

Tyler Shaner a couru même 100 verges en 10 courses pour mener l’attaque des Dukes, et il a également lancé pour 97 verges. Après avoir parcouru plus de 100 verges la semaine dernière contre Genoa-Kingston, Wiseman a terminé avec seulement 27 verges en 11 courses, mais a mené la défensive avec deux plaqués pour perte.

Même avec la victoire, les chances de Byron de remporter le championnat Big Northern ont été anéanties avec la victoire de Stillman Valley sur Rockford Lutheran vendredi pour donner aux Cardinals au moins une part du titre. Les Cardinals affronteront Gênes-Kingston la semaine prochaine, et même s’ils perdent contre les Cogs, leur victoire en tête-à-tête de la semaine 1 contre les Tigers les maintient au sommet.

“C’était un excellent match pour se diriger vers les séries éliminatoires”, a déclaré Boyer.