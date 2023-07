Byron Buxton cherche alors que la dernière crise persiste lors de la défaite 5-0 des Twins contre les Mariners

SEATTLE – La position de frappeur inclinée et le puissant swing qu’il a déclenché tard jeudi après-midi semblaient familiers. Les deux possédaient des caractéristiques similaires aux moments où Byron Buxton réussissait au marbre.

Mais alors qu’il semblait plus proche jeudi qu’il ne l’avait fait auparavant lors du road trip de sept matchs de l’équipe, le look est tout ce que Buxton avait.

La quête de Buxton pour redécouvrir les positions de frappe dans lesquelles il a déjà eu du succès, une séquence difficile qui comprenait des matchs consécutifs, s’est prolongée un autre jour. Le frappeur désigné des Twins a terminé 0 en 4 et a été à l’origine de deux des 13 retraits au bâton de son équipe dans une défaite de 5-0 contre les Mariners de Seattle.

Sans coup sûr lors de ses 26 derniers présences au bâton, Buxton a frappé pour mettre fin au match pour les Twins, qui ont terminé avec cinq coups sûrs et ont conclu leur voyage sur la côte ouest avec une marque de 5-2.

« C’est une longue saison et c’est une corvée et c’est difficile maintenant parce que nous sommes à un point maintenant où ça ne va pas bien, comme vous le souhaitez », a déclaré le manager des Twins, Rocco Baldelli. « Mais c’est la vie. Cela va arriver. Vous allez avoir des points qui ressemblent à des points bas, et il ne faut pas grand-chose pour sortir de ces points bas, mais cela demande du travail, de la discipline, de la conviction et de la concentration. Il a ces choses et il est entouré de gens qui savent de quoi il est capable et qui vont le faire avancer.

Obtenir Buxton – dont la femme doit avoir le troisième enfant du couple le 23 juillet – repartir a été un thème récurrent cette saison.

Il bat .193/.281/.404 avec 15 circuits, 36 points produits et 101 retraits au bâton en 320 apparitions au marbre. Son taux de retrait de 31,5% est le plus élevé de la carrière de Buxton, bien qu’il ne soit qu’environ 2% supérieur à sa norme de carrière.

La séquence actuelle sans coup sûr est la troisième de la saison de Buxton au cours de laquelle il a eu au moins 20 coups consécutifs sans coup sûr.

Ce qui rend ce tronçon plus difficile, c’est qu’il fait suite à une autre période difficile au cours de laquelle Buxton frappait des balles et trouvait des gants, un tronçon malchanceux qui a apporté une pure frustration.

Du 23 juin au 8 juillet, Buxton a mis le ballon en jeu dans 33 des 46 présences au bâton mais n’a produit qu’un .620 OPS. Sa vitesse de sortie moyenne de 93,8 mph pendant cette période suggérait qu’il aurait dû avoir beaucoup plus de succès à un moment où les caméras surprenaient régulièrement Buxton en train de faire basculer sa casquette aux défenseurs adverses.

Au cours de cette période, la moyenne de base pondérée attendue (xwOBA) de Buxton était de 0,382, tandis que ses résultats réels, sa moyenne de base pondérée (wOBA), étaient de 0,254.

Mais au cours de ses six derniers matchs, Buxton a une fiche de 0 en 25 avec 15 retraits au bâton.

Aussi difficile que cela puisse être, l’entraîneur des frappeurs David Popkins a déclaré mardi qu’il souhaitait que Buxton sépare les deux effondrements et se souvienne que le dernier tour est beaucoup plus court qu’il n’y paraît.

« Vous voulez qu’il ait juste une sorte de confiance en lui-même, et deux, détendez-vous un peu », a déclaré Popkins. «Il a eu un tronçon là où il était juste en train de tirer le s— hors de la balle. Les choses n’allaient pas pour lui. … Le dernier jour avant la pause, il a eu un jour de congé et la série d’Oakland n’était pas géniale et tout d’un coup, on a l’impression que, même si ce n’était qu’à peu près comme ces quatre matchs, on a l’impression que c’était 14 matchs.

Pour sa part, Buxton gère le poids de la crise aussi bien qu’on peut s’y attendre. Le vétéran était d’humeur amicale lorsqu’il a discuté du sujet avec les médias mercredi.

Buxton est arrivé au T-Mobile Park plus tôt dans l’après-midi pour s’entraîner au bâton en plein air, seulement le deuxième qu’il a pris cette saison. Buxton s’aventure rarement à l’extérieur pour BP, estimant qu’il travaille mieux à l’intérieur. Il l’a fait pour avoir une nouvelle perspective.

« Juste pour changer les choses d’être dans la cage, voir un peu la trajectoire de vol, juste voir comment le ballon se déplace », a déclaré Buxton. « Il s’agit plutôt de retrouver la bonne mentalité, de redevenir qui je suis. »

«J’essaie juste de rester un peu plus longtemps dans le ballon. Revenir dans mes jambes. Les choses ne vont pas bien, j’ai tendance à avoir un peu plus de haut du corps et un peu plus de rotation avec le haut de mon corps, et ma moitié inférieure ne fonctionne pas vraiment et se sent un peu déconnectée.

Byron Buxton chauve-souris flip (Twin) ville 💪 🎥 @BallySportsNOR pic.twitter.com/gedNi9ptiI – La MLB athlétique (@TheAthleticMLB) 26 avril 2023

Il y a une autre déconnexion dont Buxton admet qu’il a eu affaire, une déconnexion émotionnelle qui vient du fait d’être limité à DH. Défenseur d’élite au centre, Buxton manque la capacité d’avoir un impact sur les matchs en privant les adversaires de coups sûrs.

Cela ne devrait pas surprendre que Buxton ait eu du mal à trouver une routine dans le jeu qui l’empêche de penser trop souvent aux effondrements. Il n’est pas le joueur de première position qui ne sait pas quoi faire avec tout le temps supplémentaire entre les battes, et il ne sera pas le dernier.

Buxton admet qu’il passe trop de temps dans la cage des frappeurs pendant les matchs et qu’il n’a pas encore trouvé de moyen de reproduire la distraction que pourrait procurer un coup de circuit.

« Si je suis dans ce genre de crise, vous ne pouvez pas aller là-bas et enlever cela à quelqu’un d’autre », a déclaré Buxton. « C’est juste plus – juste ne pas vous encombrer la tête lorsque vous traversez des crises comme celle-ci. Émotionnellement, c’est cette excitation que vous obtenez à l’arrière.

Bien que l’espoir soit que Buxton puisse retrouver son chemin vers le terrain central cette saison, il y a très peu de discussions extérieures sur la mise en œuvre du plan. Baldelli a réitéré cette semaine que si Buxton était capable de jouer sur le terrain, il l’aurait fait – une déclaration que le manager a répétée tout au long de la saison.

La saison 2022 de Buxton s’est officiellement terminée à la mi-septembre lorsqu’il a subi une arthroscopie du genou droit. Bien qu’il ait lentement reconstruit la force des genoux cette saison, Buxton souffre toujours de spasmes occasionnels au dos et de douleurs à la hanche.

Mais l’effort de cette semaine consiste à remettre Buxton dans ses jambes. Popkins a déclaré que Buxton avait tendance à grandir dans son swing lorsqu’il s’éloignait des positions qui lui apportaient du succès.

Jusqu’à ce qu’il trouve un endroit confortable, Buxton écoute les conseils de ses entraîneurs et coéquipiers.

« Continuez simplement à croire en vous », a déclaré Buxton. « C’est (plus facile) à dire qu’à faire, mais c’est en quelque sorte l’un de ceux où si vous ne croyez pas en vous-même, les choses ne changeront pas pour le mieux. Alors moi, je le prends un jour à la fois, comme je l’ai dit, et quoi qu’il arrive, il arrive. Améliorez-vous jour après jour.

Baldelli pensait avoir repéré un signe d’amélioration potentielle lors du retrait au bâton de la neuvième manche de Buxton contre le plus proche de Seattle, Paul Sewald.

C’était peut-être la position de Buxton, mais c’était plus probablement la déchirure puissante qu’il a prise lors d’un balayeur de premier lancer. Baldelli s’est tourné vers Popkins pendant l’attaque au bâton alors que Buxton commettait une faute sur deux lancers et notait ce qu’il avait vu.

En fin de compte, l’attaque au bâton s’est terminée lorsque le frappeur a été appelé sur un terrain limite. Au lieu d’obtenir un résultat indispensable, le frappeur et son équipe ont dû se concentrer à nouveau sur le processus de Buxton.

« Il a pris des swings qui semblaient différents aujourd’hui de ceux que nous avions vus la semaine précédente », a déclaré Baldelli. « Mais il va travailler et continuer à le chercher, c’est tout ce qu’il peut faire. C’est tout ce que nous pouvons faire maintenant. C’est un athlète extrêmement talentueux. Tout le monde dans cette équipe l’a regardé pendant des années. Il n’y a personne qui puisse faire les choses qu’il peut faire. En ce moment, arriver à ce point de son swing et atteindre ces positions qui mènent normalement à beaucoup de succès, il a été difficile pour lui d’entrer physiquement dans ces endroits. Mais il va continuer à travailler.

(Photo de Byron Buxton après un retrait au bâton lundi contre les Mariners à Seattle : Steph Chambers / Getty Images)