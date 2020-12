Byron Bay a été recommandé comme un endroit abordable pour les acheteurs d’une première maison, malgré le prix médian régional du logement le plus cher d’Australie, soit 1,3 million de dollars.

La Member ‘Equity Bank, détenue par des fonds de pension de retraite de l’industrie, a recommandé 20 villes régionales pour les nouveaux arrivants dans l’immobilier à la recherche d’un changement de mode de vie après la pandémie de coronavirus.

L’Australie n’étant plus officiellement en récession, l’activité des acheteurs de première maison est au plus haut niveau depuis plus d’une décennie.

Les niveaux des prêts immobiliers ont atteint un nouveau record avec des taux d’intérêt à un niveau record.

La liste des logements « abordables » de la ME Bank comprenait des endroits très coûteux où vivre, Byron Bay arrivant au n ° 12, malgré les données CoreLogic montrant que la ville côtière bohème du nord de la Nouvelle-Galles du Sud avait un prix médian de 1,3 million de dollars.

À ce prix, les acheteurs auraient du mal à trouver une maison de deux chambres.

Zones régionales jugées « abordables » pour les premiers acheteurs 1. Nairne, Australie-Méridionale 2. Bungendore, Nouvelle-Galles du Sud 3. Margaret River, Australie occidentale 4. Mount Barker, Australie-Méridionale 5. Kiama, Nouvelle-Galles du Sud 6. Woodend, Victoria 7. Beechworth, Victoria 8. Dunsborough, Australie occidentale 9. Tatura, Victoria 10. Lennox Head, Nouvelle-Galles du Sud 11. Kilmore, Victoria 12. Byron Bay, Nouvelle-Galles du Sud 13. Tanunda, Australie-Méridionale 14. Nurioopta, Australie-Méridionale 15. Mansfield, Victoria 16. Airlie Beach-Cannonvale, Queensland 17. Wangaratta, Victoria 18. Port Fairy, Victoria 19. Mullumbimby, Nouvelle-Galles du Sud] 20. Castlemaine, Victoria Source: rapport de la ME Bank sur les villes régionales abordables, novembre 2020

Le rapport de la ME Bank a reconnu que Byron Bay était cher, mais n’a pas prouvé son prix abordable pour la ville d’adoption de l’acteur millionnaire Chris Hemsworth.

«Un certain nombre de villes situées en bas du top 20 (comme Byron Bay) ont des prix immobiliers médians plus élevés», a-t-il déclaré.

« L’abordabilité du logement ayant une double pondération, cela a contribué à leur classement inférieur. »

Le démographe de ME Consulting, Chris McNeill, a déclaré: « Le fait que Byron Bay figure toujours sur la liste malgré la flambée de ses prix témoigne de l’incroyable style de vie de plage qui y est proposé. »

Les villes du rapport de la ME Bank ont ​​été jugées adaptées aux jeunes, travaillant à domicile, qui souhaitaient une bonne connectivité Internet et la proximité de bonnes écoles, d’hôpitaux et d’un grand centre de population dans le cadre de leur changement radical ou de leur arbre.

À proximité, Lennox Head était à la dixième place, malgré le prix médian de son logement de 934 264 $, soit seulement une nuance de moins que le point médian de Sydney de 1 000 170 $.

À une courte distance en voiture, la ville anti-vaxxer de l’arrière-pays de Mullumbimby, avec un prix médian de l’immobilier légèrement plus abordable de 701 494 $, est arrivée au 19e rang.

Le soi-disant rapport d’accessibilité recommandait également Kiama sur la côte sud de la Nouvelle-Galles du Sud, le plaçant au cinquième rang de la liste, même si le prix médian des maisons était de 817 851 $.

Les premiers acheteurs souhaitant une maison dans un cadre idyllique seraient bien mieux lotis dans le nord du Queensland.

Malgré un prix médian beaucoup plus abordable de la maison de 414 192 $, Airlie Beach est arrivé à 16 sur la liste.

De l’autre côté du pays, la ville de surf et de vinification de l’Australie occidentale de Margaret River, avec un prix médian de 441 889 $, était en troisième position.

La ville d’Adelaide Hills de Nairne, avec un prix médian de 401 340 $, était considérée comme le meilleur endroit pour les acheteurs d’une première maison.

Il est également à seulement 30 km du centre d’Adélaïde.

La ville de Bungendore, dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud, avec un prix médian des maisons de 663 109 $, était en deuxième position.

La ville des fermes d’agrément est également à seulement 30 km de Canberra.

Le rapport ME sur les critères d’accessibilité pour les premiers acheteurs ne s’est pas seulement penché sur le prix.

Les analystes ont également tenu compte de la part des emplois de col blanc mieux rémunérés dans chaque ville et de la proportion de résidents titulaires d’un diplôme universitaire.

En octobre, les acheteurs d’une première maison représentaient 31,5 pour cent de tous les engagements des propriétaires occupants, le plus élevé en 11 ans, selon les données de financement des prêts du Bureau australien des statistiques.

La valeur des nouveaux prêts au logement a également atteint un niveau record.

Les prêts pour la construction de logements neufs ont également augmenté de 80% au cours de l’année écoulée, grâce aux incitations du gouvernement des États et aux taux d’intérêt historiquement bas.

L’hypothèque moyenne de l’Australie pour les propriétaires occupants s’élevait à 512 500 dollars, selon une analyse du CommSec des chiffres officiels.

En novembre, la Banque de réserve d’Australie a abaissé les taux d’intérêt à un nouveau niveau record de 0,1% et trois des quatre grandes banques australiennes offrent des taux d’intérêt fixes sur les prêts immobiliers inférieurs à 2%.