Byju’s Faces Flak Over ‘Incorrect’ India Map Showing ‘Azad Kashmir’, Clarification des problèmes

La société Ed-tech Byju a été critiquée sur Twitter pour une fausse image, ce qui a incité la société à apporter une clarification. L’image en question est une carte indienne représentant “Azad Kashmir”. Byju a déclaré dans un communiqué officiel qu’il s’agissait d’une “fausse image” et non “[their] Matériel”. “Tout notre contenu est en filigrane et de plus, l’utilisation de notre logo est incorrecte, nous n’utilisons jamais de soulignement sous le logo”, ajoute le communiqué.

La licorne dirigée par Byju Raveendran a également condamné la “carte incorrecte de l’Inde” et a déclaré qu’elle était diffusée avec une intention malveillante après y avoir placé le logo incorrect. De plus, la société a ajouté qu’elle signalerait l’incident afin qu’il puisse faire l’objet d’une enquête plus approfondie.

La société a également déclaré que le matériel qu’elle distribue est conforme à plusieurs conseils d’accréditation au niveau national.

Un rapport exclusif de Moneycontrol en juin indiquait que Byju’s, actuellement évalué à 22 milliards de dollars, avait licencié plus de 2 500 employés dans les sociétés de son groupe alors que l’entreprise cherchait à réduire de manière agressive les coûts, la demande de services ed-tech se modérant après deux années consécutives d’hypercroissance.

Les plans de Byju pour lever Rs 3900 crore, ce qui équivaut à peu près à 500 millions de dollars dans un nouveau cycle de financement en une semaine, a déclaré le mois dernier un rapport citant des sources au courant du développement. Cela se fera à une valorisation d’environ 23 milliards de dollars. La société prévoit d’utiliser le financement pour l’acquisition aux États-Unis, a indiqué le rapport. La société est en pourparlers avec les fonds souverains d’Abou Dhabi (SWF) et la Qatar Investment Authority (QIA) pour lever respectivement 400 à 500 millions de dollars et 250 à 350 millions de dollars.

« Byju’s est à un stade avancé de discussion avec certains investisseurs. La société est susceptible de lever plus de 500 millions de dollars en une semaine environ. La transaction devrait être conclue à une valorisation d’environ 23 milliards de dollars », a déclaré l’une des sources, qui n’a pas souhaité être nommée, citée par l’agence de presse PTI.

Byju a refusé de commenter le rapport.

