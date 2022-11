BYJU’S dévoile Lionel Messi en tant qu’ambassadeur mondial de la marque pour son initiative sociale, l’éducation pour tous

BYJU’S, le leader mondial des technologies de l’éducation, a annoncé aujourd’hui la star du football et icône mondiale du sport Lionel “Leo” Messi en tant que premier ambassadeur mondial de sa branche à impact social, Education For All. Messi, qui joue pour le Paris Saint-Germain et capitaine de l’équipe de football argentine, a signé un accord avec BYJU’S pour promouvoir la cause de l’éducation équitable.

Cette association avec l’un des sportifs les plus populaires au monde est en phase avec l’empreinte mondiale croissante de BYJU’S et son engagement à rendre l’éducation accessible, équitable et abordable pour tous. Plus tôt cette année, BYJU’S est entré dans l’histoire en devenant le sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™️ au Qatar. Le football compte environ 3,5 milliards de fans dans le monde et Lionel Messi compte près de 450 millions de fans sur les réseaux sociaux. L’engagement à long terme, qui commence alors que Lionel Messi entame sa dernière campagne pour remporter la Coupe du Monde de la FIFA 2022™️ en ​​tant que capitaine de l’équipe nationale de football d’Argentine, le verra figurer dans les campagnes de promotion de l’éducation pour tous de BYJU.

BYJU’S considère Lionel Messi comme “le plus grand apprenant de tous les temps” dont la passion pour l’apprentissage continu a redéfini le sens de ce qui est possible dans le football.

Largement reconnu comme le meilleur passeur du monde, le meilleur dribbleur et le meilleur tireur de coup franc, le septuple vainqueur du Ballon d’Or attribue son succès à son engagement à en apprendre davantage chaque jour. BYJU’S pense que Messi sera un mentor idéal pour des centaines de millions de jeunes à travers le monde grâce à son éthique de travail inébranlable, son étude du jeu et son amour pour l’apprentissage.

Commentant cette annonce, Divya Gokulnath, co-fondatrice de BYJU’S, a déclaré : « Nous sommes honorés et ravis de collaborer avec Lionel Messi en tant qu’ambassadeur mondial. C’est un talent unique dans une génération dont la recherche de l’excellence, la mentalité globale, l’humilité et la fiabilité résonnent profondément avec les valeurs de la marque BYJU. Il est sorti de la base pour devenir l’un des sportifs les plus titrés de tous les temps. C’est le genre d’opportunité que l’éducation pour tous de BYJU veut créer pour les près de 5,5 millions d’enfants qu’elle autonomise actuellement. Personne ne représente plus le pouvoir d’améliorer le potentiel humain que Lionel Messi. Il n’est pas vraiment surprenant que le plus grand joueur de tous les temps soit aussi le plus grand apprenant de tous les temps. Je suis sûr que ce partenariat inspirera des millions de personnes dans le monde à rêver plus grand et à mieux apprendre. Comme les fans de football le savent, avec Messi à vos côtés, tout est possible.

Lionel Messi a également exprimé sa confiance dans le fait que son partenariat avec l’éducation pour tous de BYJU inspirera les jeunes apprenants du monde entier. Il a déclaré: «J’ai choisi de m’associer à BYJU’S parce que leur mission de faire en sorte que tout le monde tombe amoureux de l’apprentissage correspond parfaitement à mes valeurs. Une éducation de haute qualité change des vies et BYJU’S a transformé le cheminement de carrière de millions d’étudiants dans le monde. J’espère inspirer les jeunes apprenants à atteindre et à rester au sommet. Messi dirige également sa propre organisation caritative, la Fondation Leo Messi, née en 2007 avec l’idée que les enfants devraient tous avoir les mêmes opportunités pour réaliser leurs rêves.

À propos de BYJU’S

BYJU’S est le leader mondial des technologies de l’éducation proposant des programmes d’apprentissage hautement adaptatifs, immersifs, engageants et efficaces pour les élèves de la maternelle à la 12e année, ainsi que des offres de préparation aux examens compétitifs, de codage et de perfectionnement professionnel. Avec plus de 150 millions d’apprenants inscrits dans le monde, 7 millions d’abonnements annuels payants et une présence dans 120 pays, le portefeuille de produits innovants et axés sur la technologie de BYJU répond aux exigences d’apprentissage à travers les années, les niveaux et les zones géographiques. Dans ce voyage, BYJU’S a intégré de solides partenaires nationaux et mondiaux grâce à des acquisitions stratégiques d’Osmo, EPiC, Tynker, White Hat Jr, Aakash, Great Learning, Gradeup et GeoGebra.

Une première entreprise numérique, BYJU’S a été soutenue par des investisseurs de premier plan tels que Chan-Zuckerberg Initiative, Naspers, CPPIB, General Atlantic, Tencent, Sequoia Capital, Sofina, Verlinvest, IFC, Aarin Capital, TimesInternet, Lightspeed Ventures, Tiger Global, Owl Ventures & Autorité d’investissement du Qatar. BYJU’S est le sponsor officiel de l’équipe indienne de cricket, et en 2022, elle est également devenue la première entreprise edtech à être sponsor officiel de la Coupe du Monde de la FIFA.

Dans le but de démocratiser l’éducation et de briser les barrières socio-économiques à l’apprentissage, BYJU’S a lancé son initiative d’impact social Education for All en 2020. Depuis son lancement, l’initiative a eu un impact positif sur 5,5 millions d’enfants dans 26 États et plus de 340 districts en rendant la technologie axée sur la technologie. une éducation accessible et équitable. D’ici 2025, l’initiative vise à toucher 10 millions d’enfants.

