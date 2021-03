Bye-Bye Bébé: Catherine O’Hara sur son voyage à Schitt’s Creek

Lorsque le spectacle a terminé la production, O’Hara s’est vu offrir des souvenirs, y compris une partie de la garde-robe et des perruques de Moira. Elle a dit qu’elle voulait clarifier l’idée qu’elle avait volé quoi que ce soit: on lui a offert tout ce qu’elle a emporté à la maison. Les perruques ne sont pas encore exposées, cependant, cela ne signifie pas que O’Hara ne chérit pas ces souvenirs. En 2019, lors d’une évacuation particulièrement stressante provoquée par l’incendie de Getty à Los Angeles, O’Hara a pris les biens importants: passeports, documents, photos de bébé et une partie de la garde-robe de Moira.

«J’ai continué à courir en pensant: ‘Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas – Oui!’ J’en ai attrapé une partie », a-t-elle révélé. «Nous l’avons emmené dans un hôtel – heureusement nous sommes entrés dans un hôtel ici – puis j’ai réalisé: ‘Attendez une minute [Moira] a été évacué. Les Roses ont été évacuées de leur vie. Et c’est étrangement approprié, les épisodes, le spectacle est étrangement approprié en ce moment car tout en étant coincés ensemble dans un bâtiment, les Roses apprennent à être une famille. Et je pense que beaucoup de gens, s’ils ont la chance d’avoir une maison et d’être ensemble … C’est un test pour toutes les familles en ce moment. «